Jo, Schibsted kan selge både aviser og forbrukslån.

Er det greit at Schibsted både selger aviser og forbrukslån? spør samfunnsøkonom Ole-Andreas Elvik Næss i Aftenposten. Ja, svarer Schibsted.

Samfunnsøkonom Ole-Andreas Elvik Næss er kritisk til at Schibsted-konsernet eier både aviser og Lendo, som er en tjeneste som sammenligner prisen på forbrukslån fra forskjellige banker, og dermed sikrer at kunden får den beste renten. Vi er alltid åpne for å diskutere vårt eierskap, men i Næss sitt innlegg er det spesielt to elementer jeg setter spørsmålstegn ved:

•Eksemplene som benyttes som grunnlag for å så tvil om Schibsted-medienes uavhengighet.

•At Lendo er villedende i sin reklame.

Ser svært alvorlig på dette

For å ta det første først: Næss har gjort et søk på ordet «forbrukslån» i Schibsted-avisene Aftenposten og BT i 2019 og funnet ut at ordet er nevnt færre ganger i disse avisene sammenlignet med DN, som er eid av et annet konsern. Han sår dermed tvil om Schibsted-medienes dekning av forbrukslån, at de unnlater å skrive om det.

Skal en slik research brukes som «bevisbyrde» i debatten, bør Næss iallfall sammenligne bananer med bananer. Schibsted eier nemlig også Norges største nettavis for økonomi og næringsliv, E24.no, som er en direkte konkurrent til DN.no. Et søk på «forbrukslån» i Retrievers mediearkiv for 2019, viser at ordet er nevnt 35 ganger hos DN, men hele 59 ganger hos E24.

Schibsted ser svært alvorlig på Næss sitt forsøk på å så tvil om den uavhengige journalistikken til våre mediehus. Vi lever i en tid hvor vi i stadig større sliter med å skille mellom sant og usant, rett og galt. Å sikre en fri og uavhengig presse er en helt sentral del av vårt samfunnsoppdrag og kanskje viktigere enn noen gang. Det er også grunnen til at hundrevis av våre ansatte går på jobb hver eneste dag.

Faktabasert reklame

Næss skriver også at Lendos reklame inneholder «tvilsomme økonomiske påstander» ved å hevde at rentene på et forbrukslån ofte er betydelig lavere enn på et kredittkort.

Reklamen han viser til, er sann. Rentene på forbrukslån er betydelig lavere enn på kredittkort. Faktisk cirka halvparten. For å ta et eksempel: Låner du 50.000 kroner over tre år, er det fort 10.000 kroner å spare på å refinansiere til forbrukslån istedenfor kredittkort. Den kommunikasjonen er det viktig for både Lendo og Schibsted å få frem i et svært uoversiktlig marked for forbrukslån.

Schibsted har eierandeler i hundrevis av ulike selskaper og merkevarer. Våre journalister og mediehus skal dekke disse, og Schibsted, like kritisk på redaksjonell plass, som de dekker andre aktører. Som konsernsjef i Schibsted har jeg full tillit til den absolutte uavhengigheten de representerer.