Vi krever at Afrikansk Kulturinstitutt får en fast og forutsigbar driftsstøtte

En unik kulturinstitusjon i Norge, Afrikansk Kulturinstitutt (CAK, tidligere Center for afrikansk kulturformidling), feirer i år sitt 40-årsjubileum.

Samtidig trues senteret av nedleggelse på grunn av dype kutt i statsstøtten fra Kulturrådet.

Nedleggelse av CAK vil være en skamplett på norsk kulturpolitikk, spesielt i en tid der grenseoverskridende kontakt og kulturkunnskap er viktigere enn noen gang.

Verdifull innsats over lang tid

I løpet av disse 40 årene har fagfolk fra afrikanske land undervist og inspirert nordmenn gjennom tromme- og dansekurs, teater og lekestue for barn, filmvisninger, barnebokdager og tematiske kulturuker.

CAK tilbyr bibliotek, temakvelder og workshops, ofte i samarbeid med institusjoner som Barratt Due Musikkinstitutt og musikkutdanninger ved høgskoler og universiteter.

CAK har vært partner i Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCOs «The Slave-Route Project» og samarbeider også med flere andre internasjonale kulturaktører.

CAK er derfor ikke programbasert lik som teater, konsertinstitusjoner og museer, og heller ikke en innvandringsinstitusjon som ivaretar minoritetsgruppers interesser, men et kompetansesenter og et læringssted – kort sagt, et afrikansk kulturinstitutt.

I erkjennelse av CAKs verdifulle innsats over lang tid har senterets grunnlegger og leder, Barth Niava, mottatt en rekke kulturpriser fra Oslo kommune, NRK, Fritt Ord og flere.

Odd Inge Skjævesland.

Det finnes selvsagt, og heldigvis, også andre som formidler afrikansk kunst og kultur i Norge.

Men CAK er alene om å gjøre dette så tematisk bredt, så kunstnerisk variert, over så lang tid og daglig, året rundt. Derfor bør ikke festivaler, kulturdager og andre kortvarige tilbud settes opp mot CAK i økonomiske prioriteringer fra kommune og stat.

Fast og forutsigbar driftsstøtte

CAKs unike profil ligger i deltagernes egen utfoldelse innen ulike kulturaktiviteter.

Spesielt for barn og unge er det viktig å lære andre kulturer å kjenne gjennom aktiv deltagelse.

Slik bidrar CAKs arbeid til integrering, læring og tverrkulturell respekt og derved forebygging av etnisk hovmod og rasisme.

Behovet for dette er ikke mindre nå enn da CAK ble stiftet i 1977.

Norsk kulturråd, som bestemmer den statlige driftsstøtten, vedtok nylig at støtten til CAK skal «utfases» med et 25 prosent kutt i 2017 og et nytt 65 prosent kutt i 2018. Tidsavgrensede prosjektmidler kan CAK fortsatt søke, både fra Kulturrådet, kommuner, Fritt Ord med flere. Dette gjøres stadig. Men CAKs eksistens kan ikke baseres på slik kortsiktig og usikker prosjektstøtte.

Vi som underskriver dette oppropet, krever at CAK, som tidligere, får en fast og forutsigbar driftsstøtte fra stat og kommune.

Uten slik støtte kveles CAK.

Med slik støtte kan 40-årsjubilanten ikke bare overleve – men bidra enda sterkere til formidling av afrikansk kultur til små og store og dermed til et mer fargerikt og inkluderende Norge.

De følgende har skrevet under oppropet: Maja Arnestad, Reidun Askeland, Jon-Roar Bjørkvold, Erling Borgen, Anders Breidlid, Birgit Brock-Utne, Nils Butenschøn, Corinne Lyche Campos, Gunn Engelsrud, Erling Fossen, Anne-Britt Gran, Rolf Groven, Miloud Guiderk, Wenche Gulbransen, Barthold Halle, Mari Hareide, Ellen Horn, Agnete Haaland, Lars Klevstrand, Theo Koritzinsky, Sverre Røed Larsen, Borger Lenth, Mari Maurstad, Toralv Maurstad, Cliff Moustache, Jarl Munch, Øyon Groven Myhren, Bente Guro Møller, Tove Nilsen, Lise Nordal, Marit Nybakk, Elisabeth Odden, Trond Okkelmo, Mads Ousdal, Heidi Seim, Pettersen, Thomas Prestø, Per Olav Reinton, Tom Remlov, Hans Ole Rian, Fakhra Salimi, Khalid Salimi, Jarle Simensen, Torild Skard, Ingse Skattum, Synne Skouen, Arnhild Skre, Kari Skrede, Yngve Slettholm, Jarl Solberg, Gunnar Stålsett, Kjetil Thorsen, Erik Ulfsby, Arild Underdal, Randi Urdal, Kristin Ørjasæter.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.