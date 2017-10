Mye kan gå galt på den lange veien fra bønne til kopp. Når vi synes at kaffen ikke smaker godt, som oppvaskvann, sølevann, eller bare helt forferdelig, så kan det være mange grunner til det.

Vi snakker om kaffen på jobben. Den som kommer ut av den helautomatiske kaffemaskinen, som Linnea Vestre morsomt, men litt unyansert, skyter i filler i sitt debattinnlegg i Aftenposten 24. oktober.

Å skyte pianisten er urettferdig dersom pianoet er ustemt. Å skyte pianoet dersom pianisten ikke kan spille er jo dumt. Hva om det er pianostemmeren som ikke har gjort jobben sin eller om konsertsalen har en forferdelig akustikk?

Kaffe engasjerer, og jobbkaffe i særdeleshet. Det er bra.

For en del år siden fikk den «sure traktekaffen» gjennomgå. Ut med de gamle trakterne, inn med moderne kaffeautomater.

Men det var ikke nødvendigvis noe galt med trakteren. Kanskje snarere renholdet, at ingen skrudde den av, at man helte vann fra skitten kolbe, at man slurvet med doseringen eller at kaffen var av dårlig kvalitet.

Gratis kaffe – en menneskerett?

Når arbeidsgiveren bestemmer seg for å tilby gratis kaffe til de ansatte, ser han da på det som et nødvendig onde eller et bidrag til å skape trivsel på arbeidsplassen? Om det siste er tilfelle er det trist når kaffen blir gjenstand for surmaget kritikk og misnøye. Da er det kanskje bedre å la det være?

Det finnes ingen unnskyldning for å tilby dårlig kaffe på arbeidsplassen.

Norge er et land med kaffe- og maskinleverandører i verdensklasse. Men hvis kaffe håndteres som såpe eller kopipapir og ingen tar ansvar, er prosjektet dømt til å mislykkes. Det som skulle vært noe positivt, blir negativt.

Det finnes håp

Trivsel på arbeidsplassen er et lederansvar. Når de ansatte klager på kaffen er det mulig å ta tak i. De mest ambisiøse bedriftene har sørget for gode kantine- og kaffeløsninger som tilfredsstiller både ansatte og kunder. Mange har etablert egen kaffebar som en del av konseptet, som de ansatte er stolte av vise fram til sine kunder.

Det er ikke til å underslå at kaffeløsningen på jobben fort blir et kompromiss mellom pris, kvalitet, drift og ikke minst hundrevis av medarbeiders ulike smakspreferanser. Men dette er det mulig gjøre noe med. Det krever kunnskap, samt vilje til å betale det løsningen koster.

Mens du venter på en bedre løsning er det lov å brygge kaffe på pulten eller gå ut og nyte en kopp på kaffebar. Om du er så heldig å ha en i nærheten.

Tenk på disse 12 tingene

1. Kaffe er ikke bare kaffe. Det finnes kaffe i mange ulike smaker og kvaliteter. Kaffe av høy kvalitet har få feil eller defekter. Det finnes internasjonale krav og kvaliteten reflekteres i prisen.

2. I Norge har vi stort sett holdt oss med arabica-kaffe av god kvalitet, og måten vi brenner kaffen på har bidratt til at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder kaffekonsum. Det skal ikke være vanskelig å finne kaffe av god kvalitet i Norge.

3. Kaffe smaker ulikt etter hvor den har vokst og hvilken art den tilhører. Kaffe fra India vil oppleves annerledes enn kaffe fra Colombia. Det betyr ikke at kvaliteten er dårligere, bare annerledes.

4. Kaffe er ferskvare, og den blir gammel. Som brød. Hvis kaffen er lagret for varmt og fuktig, eller har stått for lenge i en åpen beholder, mister den smaken. Gammel kaffe smaker ikke godt. Husk at lys og luft er kaffens verste fiende.

5. Hele bønner blir også gamle. De holder seg ferske lenger enn ferdigmalt kaffe, men ikke la deg lure av synet av hele bønner.

6. Kaffen kan også ødelegges under tilberedning. Riktig dosering gir riktig styrke.

7. Malingsgrad må tilpasses bryggemetode. Leverandøren skal sørge for at alt er riktig innstilt. Som med det ustemte pianoet.

8. Husk at du ikke kan lage gull av gråstein. Utstyret er et hjelpemiddel. Om du foretrekker kaffe brygget på presskanne, blir det for enkelt å si at du foretrekker «presskannekaffe». Gammel billigkaffe blir ikke god uansett hva du brygger på.

9. Det finnes en godkjenningsordning for kaffetraktere og såkalte friskbryggere, som vi gjerne finner på arbeidsplasser. European Coffee Brewing Centre tester og godkjenner slike maskiner ut fra gitte krav til kontakttid og temperatur. En oversikt over alle godkjente maskiner finnes på kaffe.no.

10. Kaffemaskinene på jobben krever regelmessig renhold og vedlikehold. Hverken harske melkerester eller kafferester gjør smaken bedre.

11. En maskin som ikke leverer på korrekt temperatur og bryggetid vil aldri lage god kaffe.

12. Du får det du betaler for, om du ikke er lurt trill rundt. Har bedriften valgt en veldig billig kaffe blir smaken deretter. Så enkelt er det.

