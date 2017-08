Få polemikken ut av politikken | Leon Solve Mossing Knudsen

Hvordan hadde du reagert på dette: Bilmekanikeren din ikke klarer å fikse bilen din. Når du konfronterer ham, sier han «Du, utrolig godt at du nevner det! Jeg må bare få lov til å nevne noe annet før jeg kommenterer det. Jeg fikset nemlig noen andres bil i går og de var storfornøyde. Verkstedet over gaten har ikke fikset en eneste bil på fire år!»

Jeg hadde overhodet ikke godtatt slikt fra en bilmekaniker, en kokk, en lærer eller en lege. Hvorfor godtar vi da slike svar fra politikere? Hvorfor skjer det ingenting når politikere sier «det ønsker jeg ikke kommentere»?

Mitt inntrykk er at folk er lei politikere som ikke svarer ordentlig. Lei politikere som bare tar diskusjonen for diskusjonens skyld. Lei politikere som setter seg selv og sitt ego fremfor menneskene de er valgt inn for å hjelpe.

Ødeleggende på lang sikt

Politikere må forstå at talemåten mange av dem bruker, er ødeleggende i det lange løp. For målet med politikkens retorikk er å snakke til, ikke over, folk.

Jeg har derfor en oppfordring til hver eneste stortingspolitiker: Neste gang du stemmer over noe på Tinget, eller vurderer hvordan du skal stemme, forestill deg at du skal forklare hvorfor du gjorde det.

Tenk over at vi som stemmer dere opp og frem, skal forstå hvorfor. Om vi bare kan forstå begrunnelsen, blir det mye lettere å få stemmene våre neste gang. Vi mennesker misliker ofte ting vi ikke forstår. Om vi ikke forstår dere som representerer oss, er risikoen større for at vi rett og slett ikke liker dere.

Fakta: Kommentarserie – Unge stemmer Hver mandag i sommer skriver en skribent fra Aftenpostens Si;D på kommentarplass i Aftenposten. De skriver om sine visjoner for Norge før høstens stortingsvalg. Mandag 3. juli skrev Hulda Holtvedt (18), leder i Oslo Grønn Ungdom. Mandag 10. juli skrev Jakob Semb Aasmundsen (21). Mandag 17. juli skrev Alida de Lange D’Agostino (18), leder i Elevorganisasjonen Hordaland. Mandag 24. juli skrev Øystein Kolstad Kvalø (20), leder i Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Mandag 31. juli skrev Joel Ystebø (15), politisk nestleder i Bergen KrFU I dag skriver Leon Solve Mossing Knudsen (19), leder i Telemark Unge Høyre

Stå til ansvar for stemmegivning

I min visjon for Norge er noe av det viktigste å bidra til å gjenskape troen på politikere. Om politikere virkelig hadde valgt å stå til ansvar for de valgene de tar, tror jeg det kan redusere distansen mellom dem som styrer i samfunnet og dem som stemmer på dem.

Selv har jeg vært aktiv politisk i seks år og sett lite forandring på dette området. Politikere som ikke svarer direkte, vrir seg unna spørsmål eller ikke svarer er et problem over hele det politiske spekteret, fra Rødt til Frp.

Ett grelt eksempel var da Torstein Tvedt Solberg (Ap) ikke ville svare på hvorfor partiet hans (og nesten alle andre) vedtok å gi seg selv skyhøye etterlønninger. Det er ille nok, men svarene på hvorfor, provoserte både meg og tilsynelatende også programlederen. Han vred seg unna, svarte på helt andre spørsmål og hørtes ut som en CD med hakk.

I ettertid har han sagt at han «tok en for laget». Men det er folket man bør stå til ansvar for, ikke partiet. I mine øyne burde han enten forklare hvorfor han og partiet mener de fortjener så store fordeler, eller forklare ærlig hva de gjorde feil, om intensjonen var noe annet enn det som ble resultatet.

Et annet eksempel er hvordan Siv Jensen (Frp) i januar nektet å svare på spørsmål etter at partifeller kritiserte mediene for å produsere falske nyheter. Enten må hun forklare hvorfor slike holdninger er greit, eller ta avstand fra slike utspill.

Personstemmer steg i riktig retning

Regjeringen har tatt initiativ til å innføre muligheten til å gi stortingspolitikere personstemmer. Det er et steg i riktig retning, og jeg tror det kan være en hjelp i å få bukt med politikerforakt. Da kan vi kvitte oss med de politikerne som ikke gjør jobben sin ordentlig, og stemme frem de som gjør det. Det gir mer makt til folket og kan forhindre at politikere som ikke fortjener en stortingsplass og alle godene det medfører, blir sittende ved vervet sitt.

Det er problematisk når politikere kun trenger å svare til eget parti, og ikke til dem som stemmer på partiet. En velger kan godt være enig i et partis politikk, men mislike politikere som ikke svarer for seg.

Ved årets valg kan du være med å påvirke hvilke enkeltpolitikere som blir valgt inn, som gir mulighet for i hvert fall å stemme frem politikere som svarer ordentlig for seg.

Stem på klar tale

Jeg tror de fleste politikere går på jobb hver dag i håp om å gjøre Norge og verden til et bedre sted. Men de gjør ikke det ved bare å drive konstant ordkrig mot andre politikere.

Om bilmekanikeren ikke klarer å fikse bilen din, hjelper det hverken at naboverkstedet er enda dårligere, eller at han har klart å reparere andre biler før. Jeg tror politikere både får gjort mer og blir bedre likt om velgerne tas på alvor. Det virker ikke alltid som om politikere egentlig gjør det.

Så når du bruker stemmeretten til høsten, slik du absolutt burde gjøre: Stem frem politikere som har klar tale. Stem ikke frem politikere som snakker seg rundt problemene for å holde på både ansikt og prestisje.