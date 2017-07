Kort sagt, tirsdag 11. juli

Allsang på engelsk

Tiden er overmoden for å skifte navn på TV 2s program Allsang på grensen. Det bør hete Allsang på engelsk.

Torsdag 7. juli var programmet som Katrine Moholt leder, preget av at et flertall av sangene var på engelsk. Hvorfor i all verden skal vi spekkfylle programmet med engelske sanger når vi i Norge har en mengde gode og kjente sanger som fint passer for allsang?

Programlederne kan lære av Sverige som har Allsang på Skansen. Der satses det på landets egne sangskatter.

Odd Kjell Skjegstad, Lillestrøm

