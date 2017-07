Av og til kommer vi voksne til kort. Vi klarer ikke å gjennomføre planer og drømmer for barna våre. Barnas og våre egne forventninger blir ødelagt av mennesker som har funnet en smart måte å manøvrere på.

Fullstendig fraværende

Nylig opplevde Minde skoles musikkorps å havne i medienes lys etter at flyet vårt til Berlin ble kansellert. Som korpsleder og ansvarlig for å få oss til Berlin, opplevde jeg at Norwegian og deres eier Bjørn Kjos var fullstendig fraværende på Gardermoen. Ingen mulighet til å få kontakt med dem pr. telefon.

Ingrid Jørgensen

Personene som omsider dukket opp i skranken, var leiet inn og hadde ingen myndighet i Norwegians system.

Å være korpsleder er en gave, men akkurat da ble det en nesten umulig oppgave. Å skulle ivareta 48 mennesker, de fleste barn, som hadde sett for seg 60-årsjubileumstur til Berlin, med et Norwegian fullstendig fraværende, var en tøff oppgave.

Tause Norwegian

Heldigvis hadde vi flinke folk med oss på tur. Da Norwegian var taus, og Kjos satt stille i båten, fikk vi skaffet oss hotell og transport til Lillestrøm. Vi fikk oppleve Flytoget og ble tatt godt imot på hotellet. Men noen god natt ble det ikke. Hva nå?

Neste morgen fikk vi vite at hotellet hadde plass til oss fremover. Men i bakhodet gnagde uvissheten om Kjos var villig til å betale for gildet. Kjos forstår jo veldig godt at en formue består av mange småbeløp samlet opp over tid. Og røret ut av kassen må helst være så tynt som mulig.

Sindre Skjøld, NMF

For oss som allerede hadde betalt for overnatting og mat i Berlin, ville alle utgifter fremover bli doble utgifter. Men vi valgte å bli, og fikk oppleve et Oslo slik vi liker å oppleve byen, fargerik og inkluderende.

Et plaster på såret, men ikke fra Norwegian

En stor og seriøs aktør i fornøyelsesparkbransjen åpnet dørene sine for oss, og vi fikk nyte en hel dag blant karuseller og berg-og-dal-baner i et nydelig Oslo-vær. Dette ble en av de opplevelsene som skulle snu den vonde følelsen av maktesløshet til en forståelse av at vi tross alt hadde klart å gi barna våre en god opplevelse.

Når kanselleringen først var et faktum, etter at estimatet til Kjos om kjøp av pilotferier slo feil, så dro vi i land et godt plaster på såret for musikantene og alle foreldrene som var med.

Rebecca Brokstad

Men det blir likevel ikke riktig at vi har betalt inn 5500 kroner for tre overnattinger på hotell i Lillestrøm. Korpset har også sponset turen med oppsparte penger, og har dobbeltutgifter så det holder. Vi får håpe korpsets økonomi ikke gir etter på grunn av dette.

Hva nå, Kjos?

Så spørs det hva Kjos vil gjøre med alle disse fotballagene, håndballagene, korpsene og andre foreninger som sto fast rundt om i verden. Vil han fortsatt sitte stille i båten, telle sine penger og regne med at ting roer seg? Den strategien har jo fungert før. Om litt er kanskje alt glemt?

«Alle kan gjøre en feil, men det er hvordan du ordner opp du viser hvem du er», sa onkel til meg som barn. Kanskje Kjos aldri hadde en slik onkel som min, en veileder og forklarer.

I så tilfelle får vi håpe at den store onkel, staten ved Luftfartstilsynet, kan rettlede og forklare Kjos hva som forventes av ham og hans selskap.

Rebecca Brokstad

Ingenting å tilby kundene

Å drive flyselskap i gode og solfylte dager kan ikke være så utrolig vanskelig. Men når de regntunge skyene driver inn, har ikke Kjos én eneste paraply å tilby sine kunder. Ingen representant som kan vise seg og informere. Ingen som tar telefonen. Ingen i Norwegian-skranken. Ikke lett å forklare en 9-åring at dette er en voksenverden vi bare må leve med.

Så får vi se hva Kjos er laget av når vi sender inn våre krav til ham. Vi gikk glipp av en Berlin-tur, men klarte å hale i land fine opplevelser i Lillestrøm og Oslo, helt uten hans hjelp.

Heiko Junge/NTB scanpix

Vi klarte å holde motet oppe, han klarte aldri å splitte oss med sin uengasjerte stil. Vi fikk vist for oss selv og andre at vi takler stress og vanskelige situasjoner. Vi kommer ikke til å presentere en urealistisk regning. Kjos får våre faktiske utgifter presentert, og jeg kan love at vi har jobbet for å holde dem lave.

Så får vi se om Kjos forstår og verdsetter det arbeidet vi har gjort og gjør for barn og ungdom på vår side av landet.

Å gjøre en feil er menneskelig. Å snu ryggen til rotet du har stelt i stand, er feigt. Så får vi se da, Bjørn Kjos.

