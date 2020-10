Om «stygt og pent» i arkitekturen og liv og lære i politikken

Gisle Løkken president, Norske arkitekters landsforbund

Nå nettopp

Å tro at stiluttrykk hentet fra antikken vil gi bedre kvalitet i byrommene, er en misforståelse, skriver innleggsforfatteren. Foto: Signe Dons

Ønskes en annen utvikling enn i dag, så må politikken faktisk endres.

Stortingspolitiker Stefan Heggelund (H) mener at vi må «tørre å prate om pent og stygt» i arkitekturen. Det er vel et tema som alltid har engasjert. Det er derfor ingen ny debatt.

Når han videre spør om «hvordan vi er kommet hit», blir det litt mer komplisert. Samtidig er det uklart hvilke historiske og politiske referanser Heggelund har.

De gamle, og nå pittoreske, bygårdene på Grünerløkka er spekulasjonsbyggeri fra 1800-tallet. Det er ikke sikkert at de som bodde kummerlig i små leiligheter, så skjønnheten i de trange bakgårdene og den avskallede dekoren. Gårdene ble bygget etter datidens idealer og standard og ga god profitt til investorene.

Selv om modernismens idealer er blitt misbrukt og visuelt kompromittert gjennom historien, var dette like fullt et frigjøringsprosjekt – nettopp fra de elendige boforholdene som holdt arbeiderklassen nede.

At noen i dag foretrekker pynt på fasaden og blondegardiner, er selvsagt greit. Men det har lite med arkitektonisk kvalitet, funksjonalitet eller holdbarhet å gjøre.

At noen i dag foretrekker pynt på fasaden og blondegardiner, er selvsagt greit, skriver innleggsforfatteren. Foto: Signe Dons

Smaksdiskusjon er en avsporing

Når Heggelund etterspør bevissthet rundt det som bygges og konsekvensene det har for livskvalitet, har han selvsagt et viktig poeng. Men å tro at stiluttrykk hentet fra antikken vil gi bedre kvalitet i byrommene, er en misforståelse.

Det er også et paradoks at mens vi ellers i samfunnet velger å bruke den nyeste kunnskapen som finnes (ingen vil insistere på å bli operert etter 1880-tallets medisinske standard), kommer nostalgien når man skal diskutere arkitektur.

Slik modernistisk arkitektur var et virkemiddel for å løse store sosiale problemer, må arkitekturen i fremtiden løse mange nye utfordringer knyttet til klima- og miljøendringer. Det er denne debatten vi burde ta. Da er det nærliggende å mene at en smaksdiskusjon om stilarter er en avsporing.

Politikerne setter rammer

En diskusjon om kvaliteten på det som bygges og de felles omgivelsene vi alle må forholde oss til, er alltid relevant. Men den forutsetter kunnskap om de faktiske forutsetninger.

Det er riktig at det er politikerne som setter rammer for det som bygges. Ønskes en annen utvikling enn i dag, så må politikken faktisk endres. I flere år har Heggelunds regjering ført en bevisst politikk til fordel for en utbyggerstyrt utvikling av våre byer.

Det betyr for eksempel at kravet til prosjekteringskompetanse for arkitektur (eller som her, «pent og stygt») er fratatt arkitektene som faktisk utdannes i faget. Det er overlatt til andre fagområder som primært har kompetanse til å styre automatisert tegningsproduksjon, med mål om kostnadseffektivitet og økt utbytte.

Det er derfor all grunn til å etterlyse presisjon i debatten - om forholdet mellom årsak og virkning i politikken, hvilke utfordringer arkitekturen skal løse og hvilken kompetanse de bør ha som skal prosjektere våre felles omgivelser.

Dette har opptatt arkitektene siden Vitruvius før år 0 og er noe bransjen mer enn noen gang er engasjert i. Om dette bidrar vi derfor gjerne med kunnskap og fakta til både Heggelund og andre som bryr seg om saken.

