Usikkert tallgrunnlag om somaliere og koronavaksiner

Flere innleggsforfattere

Nå nettopp

At informasjon om vaksiner når alle, kan vi bidra med, skriver syv innleggsforfattere med somalisk bakgrunn. Foto: Terje Pedersen/NTB

«De verst rammede har fått vaksinert færrest», står det i Aftenposten. Vi vil forsøke å nyansere bildet.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Innlegget er signert av: Ayan Bashir, lege, Oslo, Bisharo Osman, apoteker, Bergen, Fartun Hussein, fysioterapeut, Tromsø, Abdirahman Omar, leder, Unge minoriteter, Stavanger, Kassim Mohamed Adan, apoteker, Bergen, Ayan Abdulle, sykepleier, Bergen og Abdirahman Diriye, leder, Islamsk Råd Norge, Oslo.

I en artikkel i Aftenposten 4. mai problematiseres den lave vaksinedekningen blant somaliere over 75 år i Oslo. Kun en tredjedel av disse er vaksinert. «De verst rammede har fått vaksinert færrest» står det i artikkelen.

Informasjonen er basert på tall Oslo kommune har fått fra Folkehelseinstituttet, og som Aftenposten har fått innsyn i. Vi ønsker å dele tallene og forsøke å nyansere bildet.

Lav statistisk signifikans

Det bor nesten 17.000 personer med somalisk opprinnelse i Oslo. De utgjør den tredje største innvandrergruppen, etter personer med bakgrunn fra Polen og Pakistan. Dog er befolkningen ung, og kun 375 personer er over 67 år. De eldste utgjør altså 2,2 prosent av denne populasjonen.

Til sammenligning er det ifølge SSB over 75.000 norskfødte personer over 67 år i Oslo. 91 prosent i denne gruppen er vaksinert.

Skal man trekke slutninger basert på tall, må tallene være store nok. Når det i den somaliske befolkningen i Oslo kun er 375 personer over 67 år, vil tilfeldigheter kunne ha store utslag på resultater over vaksinedekning. Videre vil den statistiske signifikans være lav.

Dersom eksempelvis kommunens vaksinesentre ikke har etablert kontakt med 100 av 375 personer over 67 år, vil det gi store utslag på tall over vaksinedekningen.

Må spisse tiltakene

Om den lave dekningen hovedsakelig er betinget i vaksineskepsis eller praktiske forhold, vet vi ikke. Av dem som ikke er vaksinert, har noen takket nei, og andre har man ikke fått tak i.

Hvis man likevel skal forsøke å sammenligne gruppene, bør man ta utgangspunkt i dem man har etablert kontakt med og faktisk tilbudt vaksine.

Om det da er flere i visse innvandrergrupper som takker nei, vil man kunne se noe mer pålitelige mønstre og spisse tiltakene deretter. Dersom tilfellet er at brorparten ikke er gjort rede for, må man så klart legge inn flere ressurser på å nå frem.

At informasjon om vaksiner når alle, kan vi bidra med. Vi som er somaliske ressurspersoner, tilpasser informasjon om vaksiner og går frem med et godt eksempel ved selv å vaksinere oss når tilbudet kommer. Vi ser at det nytter med målrettet, holdningsendrende arbeid, godt hjulpet av jungeltelegrafen.

Etter hvert som større deler av befolkningen vaksinerer seg, vil flere av dem som sitter på gjerdet, også takke ja. Dette gjelder også subgrupper, som ansatte i helsevesenet. For å ta vare på dem av oss som er mest utsatte, må flokkimmunitet oppnås.

Bidrar til mistillit

I det utrettelige, noe langsomme arbeidet for å oppnå flokkimmunitet er vi tjent med nyanserende medieoppslag som gir leseren bredest mulig innsikt. At diverse politikere baserer seg på små tall i sine advarsler til grupper, opplever vi bidrar til mistillit i en tid der nettopp tillit er helt avgjørende.

Vi må så absolutt forholde oss til tallene, forsøke å oppdage mønstre og jobbe målrettet for å nå flest mulig. Dette kan gjøres uten sensasjonspregede oppslag basert på usikkert grunnlag. Dette gjøres allerede, både av myndigheter og ressurspersoner som oss. La oss fortsette å snakke sammen og finne felles løsninger for større slagkraft ut av denne pandemien. Det vet vi fungerer.

Les også De verst rammede har fått vaksinert færrest