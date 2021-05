Skjebnenatten

Røyken stiger etter at israelske raketter traff Gaza 10. mai i år. Foto: Hatem Moussa / AP

Den islamske kalenders mest hellige natt. Men, hvem sin dunking hører jeg? Det er det israelske forsvaret. Trent for dette øyeblikk.

Jeg var våken i natt.

Natt til 27. ramadan - min største skatt.

Det var natten da en stemme talte til Ham første gang.

Han, min elskede profet av høyeste rang.

Og stemmen som talte, var Gabriel sin.

Min elskede sa: Hva er det du vil meg?

«Les», sa Gabriel. «Les i navnet til Herren din.»

Og slik startet åpenbaringene, gjenopplivingen av kjærligheten til gud og menneskeheten.

Natten da antall mennesker som står bøyd foran Kabaa i Mekka, overgår antallet mennesker under pilegrimsreisen, nært inntil hverandre, tett i teten.

Etterfulgt av tilbederne ved klippemoskeen i maiheten.

Den islamske kalenders mest hellige natt.

Den natten ser jeg bort fra all elendigheten i Gaza by, kritikken, fordommene, bombingen

Og tar heller bønneteppet fatt.

Den natten gransker jeg meg selv, for mitt eget ve og vel.

Jeg ber til Gud om at hjertet mitt skal bli rent. At min kjærlighet til menneskeheten skal bli like stor som Hans. At hatet i meg skal slutte. At han skal omvende meg. At jeg på en måte skal finne livslysten og kjærligheten tilbake fordi den svinner hen dag for dag, år for år.

Jeg kneler i gråten mens jeg lengter meg vekk fra hatet og til kjærligheten og nærheten hans. Tårene i rekke står.

Men, hvem sin dunking hører jeg?

Du minner meg om dødens engel, Izrail, er det deg?

Nei, det er meg, det israelske forsvaret. Trent for dette øyeblikk.

Når du i din bønn kneler om frelse

Da slår jeg til, mens du i din favn har ditt blikk.

Hvem er du til å be om renselse, om rene hjerter, om fred, om hjelp i din nød?

Hvem er du til å klage over din død?

Litt etter litt tar jeg vekk ditt håp, din fremtid og dine barn.

Du føder for mange.

Jeg orker ikke denne palestinske landeplagen i årevis mange.

Jeg kveler deg sakte, men likevel formerer du.

Så jeg stormer deg i din helligste stund, i din helligste natt.

Fordi jeg vet at da kommer reaksjonen i hu.

Og i det øyeblikket starter DU krigen.

Du sender rakettene og får skylden for striden.

De du laget av sukker og kumøkk.

Du er den voldelige, den aggressive, morderen, du er støck.

Du gir meg rett til selvforsvar.

Jeg skal rive deg i filler, bit for bit, bygg for bygg, bombe for bombe, barn for barn, alle du har.

Vær meg evig takknemlig.

Du får tross alt status som martyr, nemlig.

Og ikke PRØV deg med folkeretten engang.

Hamas startet krigen.

Jeg vet hvor de gjemmer seg.

Det er bare å si at de kan være i hvert eneste bygg hvor mennesker beveger seg.

Inkludert i bygget du befinner deg.

Så da er bombehaggelet mitt berettiget.

Hvem bryr seg om de 10, 20, 30 voksende antall barn som følger med? Collateral damage. Du har jo så mange av dem uansett.

De barna du har igjen - legg dem til å sove på samme rom som deg.

Fordi dette kan godt være deres siste natt. Kos med dem til du blir lei.

Du skulle aldri ha støttet dem som sendte rakettene.

Din jobb var å ta til takke med ditt elendige liv og mine nedverdigelser av deg opp gjennom dagene og nettene.

Og til resten av verden:

Legg bånd på politikerne deres som taler meg imot.

Legg bånd på journalistene som forteller dere hva som skjer.

Eller vent, jeg løser dette selv ved å bombe mediebygget som snart ingen lenger ser.

Kutt alle forsyningslinjer, de er allerede vant til å ha ingenting, så hvorfor behov for mer?

Dette er min rett til selvforsvar.

Verden skal ikke tåle den urett som ikke rammer dere selv.

Dere skal hedre og respektere den og ønske meg lykke og hell.