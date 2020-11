Det er stilig på Jordal, men lokalmiljøet er taperen

Tuva Ørbeck Sørheim FAU på Jordal skole

Nye Jordal Amfi og Jordal Ungdomshall i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Det er så dumt at det gjør vondt.

Jordal Amfi har gjenoppstått som flott, ny arena. I området rundt ferdigstilles en storslått park, der Hovin-bekken på ny renner, omkranset av prydplanter og pittoreske broer. Alt vel og bra – og svært kostbart.

Midt i anlegget ligger nærmiljøets hjerte: skateramp og kunstgressbane. Før byggestart for Jordal Amfi i 2016 var det full aktivitet her, en herlig blanding av organisert og uorganisert idrett. Skating, scooting, fotball, landhockey, amerikansk fotball og mer. Like viktig: Man hang med venner, skravlet og sparket litt ball. En skikkelig løkke midt i byen.

Stengte løkka i mange år

Byggearbeidet har stengt løkka i mange år. Til trøst har vi hatt Oslo kommunes behovsplan for kultur, idrett og fritid, 2019–2028. Der ble det slått fast at kunstgresset skulle tilbakeføres med undervarme, at klubbhuset skulle få sårt tiltrengt oppussing, og at skateparken burde oppgraderes til betonganlegg.

Byggingen av nye Jordal Amfi. Bildet er fra 2018. Foto: Hans O. Torgersen

Da ishallen og parken sto ferdig, kom sjokket. Oppgraderingene er plutselig og uforståelig blitt strøket fra både behovsplan og kommunebudsjett. Det eneste som loves gjennomført, er kunstgresset. I dårligere stand enn før. I behovsplanen står det ellers at det er ni kunstgressbaner med undervarme i Oslo vest/nord, men kun én i Oslo indre by og én i Oslo øst.

Hvor inderlig skulle vi ikke heller hatt en helårsbane for idrett og et inkluderende klubbhus, enn en påkostet bekk? Hvor gjerne skulle vi ikke hatt et skateanlegg i betong til glede for mengder av barn og unge?

Nå råtner skaterampen bokstavelig talt bort. Et nytt betonganlegg ville dessuten drevet vekk virksomhet fra hulrommene under rampen, som narkosalg, overnatting og urinering.

Hovinbekken som renner gjennom Jordal Park ved nye Jordal Amfi i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Fremtidens muligheter forduftet

Prestisjebygg som Jordal Amfi har en verdi for idretten, men her er lokalmiljøet taperen. Ikke minst den uorganiserte idretten for unge i vår bydel, der folk bor trangt og barnefattigdommen er størst i landet.

Svært mange barn og unge har ikke råd til organisert idrett. På Jordal kunne de vært aktive på betongrampen, på kunstgressbanen (nå kun i sommerhalvåret), og i det nyoppussede klubbhuset som var planlagt med aktiviteter for all ungdom i bydelen, ikke bare medlemmer av idrettslagene.

De unge har båret kostnaden ved byggeprosjektet, siden deres største aktivitetsarena har vært stengt i fem år. De har tapt mye, og nå har man med et pennestrøk fjernet mulighetene som lå i fremtiden. Det er så dumt at det gjør vondt.

«Et kriminalitetsforebyggende tiltak» kalte Jordal skoles rektor planene som nå er forsvunnet. Vi håper politikerne tar til fornuft og henter dem inn igjen i både behovsplan og budsjett.

