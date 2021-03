Kort sagt, onsdag 31. mars

Debattredaksjonen

6 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Samtidskunst. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Pengestøtte til samtidskunst er ikke sløsing

Hva er en kyniker? En mann som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe, ifølge forfatteren Oscar Wilde. Jeg vet ikke om Are Søberg, mannen bak Facebook-kontoen Sløseriombudsmannen, kjenner seg igjen her, men enkelte ting lar seg vanskelig måle i kroner og øre. Ikke minst samtidskunsten.

Sløseriombudsmannen har i lang tid angrepet den statlige kulturstøtten. Søberg mener det er sløsing med skattebetalernes penger. Han underbygger det ved å trekke frem samtidskunst han mener er så sær at den ikke har livets rett. Så «outer» han kunstnerne og beløpene de har fått i statlig støtte.

I et Aftenposten-innlegg spør forfatter Jon Refsdal Moe om jeg finner meg i at Sløseriombudsmannen latterliggjør samtidskunstnere, og hva jeg synes om at kunstnere blir utsatt for trusler og sjikane som følge av Søbergs innlegg.

Det bør selvfølgelig være rom for å kritisere den statlige pengestøtten til norsk kulturliv. Men Sløseriombudsmannen, med tilhørende kommentarfelt, er dessverre ikke et godt sted for en fruktbar debatt om temaet. Vi kan ikke holde Are Søberg direkte ansvarlig for trusler og sjikane andre mennesker retter mot enkeltkunstnere. Men han er skyldig i å fremme en til tider svært nedlatende kritikk mot kunst han ikke liker.

Det virker ikke som om Søberg i det hele tatt prøver å ta den smale kunsten på alvor. Han prøver ikke å forstå innholdet eller konteksten og tradisjonen kunsten er skapt i. Søberg vil bare se på utgiftene. Da hjelper det heller ikke at han gjør dette med varierende grad av presisjon.

Samtidskunsten er viktig fordi den utfordrer oss og gir interessante kulturopplevelser. Men den er også viktig fordi den ofte inspirerer og er utgangspunkt for kunstneres produksjon i årene som kommer. Den kan være starten på kunst som omfavnes av mange, kunst som er så lett å like at selv Are Søberg vil forstå den.

Jeg vil aldri akseptere trusler mot og sjikanering av kunstnere, men jeg hverken kan eller vil stenge ned Sløseriombudsmannen. Jeg håper Søberg selv finner ut at det han driver med nå, ikke er bra. Samtidskunsten fortjener bedre.

Abid Q. Raja, kultur- og likestillingsminister (V)