De samme byråkratene som sørget for trygg forankring av Oljefondet i Norges Bank – eller Statens pensjonsfond utland (SPU) som oljefondet nå heter – går inn for å flytte det. Lage et eget, frittstående selskap som ikke har noe med Norges Bank å gjøre. Det går frem av Gjedrem-utvalgets rapport som ble lagt frem sankthansaften.

Kanskje anser Gjedrem-utvalget det som uunngåelig at SPU på sikt vil bli fristilt fra Norges Bank. Bedre da at fristillingen skjer nå. Etter en plan og innen en ramme som utvalget selv meisler ut. Der alt gjøres for å sikre at kulturen i forvaltningen av SPU bevares.

Særselskap - med sær kultur?

Men vil modell A, som utvalget går inn for, fungere som tiltenkt?

Eller vil SPU lagt inn under et særselskap utvikle en sær kultur som i for stor grad er preget av styret og ledelsens interesser? Til mindre gavn for land og folk på lang sikt. En ny kultur som innebærer en gradvis ekspansjon av aktivaklasser, av antall medarbeidere og kanskje også langt bedre betaling av toppene i selskapet?

Utvalget er også blitt bedt om å utrede alternativer der SPU forblir i Norges Bank. I modell B blir et eget styre etablert for fondet, med sentralbanksjefen som styreformann. Dette styret skal oppnevnes av Kongen i statsråd.

«Et godt hjem for fondet»

«Norges Bank har vært et godt hjem for SPU», sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Og vil i modell B fortsette med å være det.

Et argument som utvalget anfører til støtte for flytting av Oljefondet ut av Norges Bank, er at «spennet i ansvar og oppgaver» blir for stort for sentralbanksjefen om fondet forblir i banken.

Det virker noe søkt. Hva skal man da si om Mario Draghis «spenn i ansvar og oppgaver» som sjef for Den europeiske sentralbanken? Her skal hensyn tas til 19 land som alle har euro som pengeenhet.

Eller hva med arbeidsdagen til Janet Yellen, sjefen for den amerikanske sentralbanken? Som har overoppsynet med verdens mest finmaskete og kompliserte finanssystem. Som har ansvar for verdens ledende valuta. Og som tidvis må trå støttende til med kredittlinjer til andre lands sentralbanker.

Hva med utvalgets argument om at Norges Bank påtar seg en omdømmerisiko ved fortsatt å holde hus for SPU? Om oljefondet skulle gå på en smell – ledelsen av fondet dummer seg ut – ville det kunne svekke bankens omdømme og gjøre det vanskeligere for den å løse sine sentrale oppgaver; prisstabilitet, finansiell stabilitet samt bidra til jevn og høy sysselsetting.

Forbli i Norges Bank?

Med trygg forankring i Norges Bank blir imidlertid sannsynligheten for at SPU dummer seg kraftig ut, kraftig redusert. Den trauste kulturen som vår sentralbank er preget av, vil ikke gi rom for annet enn en god og seriøs forvaltning av oljemilliardene. Slik det har vært til nå.

Videre kan det anføres at ledelsen i Norges Bank vil ha både nytte og glede av å være tett på de internasjonale kapitalmarkedene gjennom sentralbanksjefens rolle som leder av styret for kapitalforvaltningen, med egen visesentralbanksjef som nestleder.

Argumentene som utvalget fremfører til fordel for modell A – om «spennet i oppgaver og ansvar» for sentralbanksjefen og om omdømmerisiko for Norges Bank – kan, etter nærmere vurdering, snus og sees som argumenter for modell B. Nemlig at fondet blir værende i Norges Bank.

