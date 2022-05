Russland omringes i dag av Nato-land. Hvem truer hvem?

Anna Jevsejeva svarer Erlend Loe.

Dette innlegget er et svar på Erlend Loes innlegg «Hva tror du ytringsfrihet er, Anna Jevsejeva?» (12. mai).

Om forfatteren: Anna Jevsejeva bor i Moskva og studerer ved The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Hun har gått på norsk-russisk videregående skole i Moskva og har jobbet som tolk og oversetter.

Norske ytringer er ofte preget av skråsikkerhet. Dersom du avviker fra den godtatte mening, risikerer du å bli latterliggjort.

Slik jeg opplever det, tillates avvikende meninger i liten grad i Norge. Jeg har venner i Norge som frykter at deres meninger kan skape problemer for jobben, føre til sosial utstøting eller trakassering av deres barn.

Jeg kaller ikke det ytringsfrihet.

Forfatter Erlend Loe priser ytringsfriheten fordi man kan kalle statsministeren en idiot. Det synes ikke å hjelpe så mye. Til tross for kritikk ble den norske statsministeren generalsekretær i Nato etter å ha bombet Libya.

Jeg ønsker ikke å belære nordmenn hvordan dere skal leve, men russere kan godt klare seg uten norske moralske pekefingre.

Sovjetunionen/Russland må leve med sitt Gulag på samme måte som Vestens kristendom lever med inkvisisjonen og korstogene.

Jeg vurderer Loes oppfatning av sovjetisk historie og Russland som ubalansert. Han er partisk og konsentrerer seg om det negative. Jeg vil anbefale ham å lese Viktor Zemskov.

Jeg forstår ikke hva Loe mener med «heltemyte». Er han i tvil om at sovjetiske soldater ga sitt liv for fedrelandets frihet og Europas frigjøring fra fascismen?

Blant millioner av sovjetiske soldater var mange av mine familiemedlemmer fra Russland og Ukraina. Seks av dem kom aldri hjem.

Mener du, Erlend Loe, at det er normalt å støtte nazister og forklare dette med frykten for Sovjetunionen?

Dagens Ukraina ble etablert og bygget opp i Sovjet-tiden.

Ukraina ble selvstendig uten territorielle tap og protester fra Russland, Sovjetunionens etterfølger som selv betalte hele den sovjetiske statsgjelden.

Russland, som ble angrepet av både Napoleon og Hitler, er selvsagt opptatt av sine sikkerhetsinteresser. Ville USA ha trodd på forsikringer om at en russisk militærbase i Mexico ikke var noen «trussel»?

Russland omringes i dag av Nato-land. Dette ser den russiske ledelsen og det russiske folk som en trussel. Nato-land bruker flere ganger mer på det militære enn Russland. Hvem truer hvem?

Hvilken moralsk rett?

Vi har i de siste 30 år sett vestlige land angripe Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya. Hvilken moralsk rett har statsborgere fra Nato-land til å fordømme Russland? Vestlige ledere åpnet Pandoras eske.

Jeg og alle russere ser at Russland har problemer. Men det er vi, russiske statsborgere, som skal finne våre løsninger.

Det er galt å fremstille den ukrainske ledelsen og ukrainere som uskyldige engler, og de vestlige lederne som de virkelige fredsforkjempere. Ingen er engler i denne situasjonen, og det finnes flere farger enn svart og hvitt.

Det viktigste nå er å finne en løsning på denne krisen.

Hvis vestlige politikere behandler våre ledere på samme måte som du og mange nordmenn som kommenterte mitt innlegg behandler meg, er det ikke overraskende at vi har en krise i internasjonale forhold. Det viktigste nå er dialog.

Lukker døren for dialog og forståelse

Jeg oppfordret Erlend Loe til å stå opp mot russofobiske holdninger, men han bærer ved til bålet. Det er trist at han lukker døren for dialog og forståelse. Dette er forutsetningen for sikkerhet og fred.

Jeg elsker mitt land. Jeg har hatt muligheter til å flytte, men fortsetter å bo her og prøver å bidra til å finne løsninger på de problemer vi står overfor. Gjør det meg til «et godt eksempel på hva som er problemet i Russland»?

Naiv? Men ikke super?