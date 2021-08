Hvordan skal vi tenke om kommende vaksinerunder?

Nils Chr. Stenseth Professor og leder for Centre for Ecological and Evolutionary Synthsis (CEES), Universitetet i Oslo. Tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi

Ruiyun Li CEES

Ottar N. Bjørnstad CEES

Vår konklusjon er at vi bør legge en todelt strategi til grunn ved utformingen av vaksineprogrammet, skriver innleggsforfatterne.

Å prioritere unge, aktive mennesker er sannsynligvis det beste.

Etter at de som er mest utsatte for å få alvorlig koronasykdom, er vaksinert, bør vi da jobbe oss nedover aldersstigen – i samsvar med den nåværende vaksinestrategien? Eller skal vi fokusere på de mest sosialt aktive gruppene, som typisk er barn og ungdom i skolealder, og deretter jobbe oss nedover aktivitetsstigen mot mindre aktive grupper?

Dette er tema for en fagartikkel vi nettopp har publisert i Lancet Regional Europe. Den bygger igjen på to andre arbeider publisert i henholdsvis Science Advances og Royal Society Open Science.

Vår konklusjon er at vi bør legge en todelt strategi til grunn ved utformingen av vaksineprogrammet. Det mest effektive er å prioritere dem over 75 år og andre i høyrisikogruppene, for deretter å fokusere på vaksinering av de mest sosialt aktive gruppene.

Våre analyser viser videre at den omfordelingen av vaksinedoser som ble gjort for kort tid siden, har vært fornuftig.

To perspektiver må vurderes

Målsetningen med vaksineprogrammet er å redusere smitten i landet som helhet, og dermed også antallet dødsfall. To perspektiver må vurderes:

det kliniske, som fokuserer på å beskytte enkeltindivider, og det folkehelsemessige, som fokuserer på å redusere det totale smittepresset.

Skal man kunne vurdere hvordan vaksinedosene bør fordeles, er det nødvendig å bruke matematiske modeller. En slik modell har vi utviklet sammen med forskere ved Princeton University og Pennsylvania State University. Basert på den har vi analysert folkehelse-effekter av ulike vaksinestrategier.

Våre analyser tar hensyn til aldersfordelingen i befolkningen og graden av sosial kontakt innen og mellom aldersgrupper.

Ulike byer trenger ulike strategier

Vi har analysert hele landet og sett nærmere på 23 norske byer med hver sin befolkningssammensetning.

Det pågående vaksineprogrammet prioriterer å vaksinere de eldste i tillegg til helsepersonell og høyrisikogrupper først, for deretter å jobbe seg nedover mot stadig yngre befolkningsgrupper. La oss kalle dette «aldersstrategien». Våre analyser viser at denne strategien nasjonalt fører til nesten 30 prosent færre smittede enn man ville hatt uten vaksinering.

«Aldersstrategien» er forventet å gi spesielt gode resultater i Kristiansand, Ålesund og Arendal, med over 35 prosent færre smittede. Det er et direkte resultat av alderssammensetning kombinert med lavere sosial aktivitet i disse byene.

Slike analyser burde vært gjort tidligere

Vår studie viser videre at når alle over 75 år samt helsepersonell og høyrisikogruppene er vaksinert, er det mer effektivt å prioritere den mest sosialt aktive gruppen. Det er i praksis folk mellom 5 og 19 år og de mellom 30 og 44 år, som i praksis er foreldrene til førstnevnte. La oss kalle dette «ungdomsstrategien».

I denne omgangen tar beregningen ikke hensyn til at vaksinene ennå ikke er godkjent for barn under 12 år. (Etter hvert blir det nok godkjent å vaksinere barn med de vaksinene vi nå bruker.)

En slik alternativ strategi vil totalt gi vesentlig færre smittede over de neste 12 månedene i de byene vi har sett på. «Ungdomsstrategien» er altså vesentlig bedre enn «aldersstrategien».

Framtidige vaksineprogrammer

Den pågående vaksinestrategien er i det store og det hele bygget på «aldersstrategien». For landet som helhet er det sannsynlig at den vil være mindre effektiv i kommende vaksinerunder. «Ungdomsstrategien» vil være den beste strategien. Det forutsetter at alle i risikogruppene (inkludert de som er 75 år og eldre) er vaksinert.

Det er grunn til å anta at tilsvarende resultater kan oppnås i andre land med tilsvarende befolkning som i Norge – deriblant de andre skandinaviske landene.

De store byene har en stor andel aktive, unge mennesker. Fra et folkehelse-synspunkt bør disse få tildelt en relativt større andel av vaksinedosene enn det som har vært praksis til nå. Hele landet vil tjene på en slik fordeling, nettopp fordi smittespredningen i landet som helhet dermed blir redusert.

På rett spor litt for sent

Våre analyser tyder uansett på at FHI er på rett spor når de vil forlate «aldersstrategien».

Samtidig ser vi også at slike analyser burde vært gjort – og fulgt opp – tidligere. Da hadde vi sluppet å måtte være etterpåkloke og drive «catch-up».