Bufetat må ikke fraskrive seg ansvar for barns psykiske helse

Arnhild Lauveng Visepresident, Norsk Psykologforening

23 minutter siden

Aftenposten har avdekket at et ukjent antall alvorlig syke barn som havner i barnevernet, ikke får ikke omsorgen eller hjelpen de trenger. Mange av barna har flere diagnoser.

Da ser de ikke hele barnet.

Debatt

Hvordan vi lever livet, påvirker helsen vår. Det gjelder også for barn og unge som strever psykisk. «Det er ikke barnevernets ansvar å gi helsehjelp til barn», skriver fire regiondirektører i barnevernet i Aftenposten 31. mai. Budskapet er at ansvaret må ligge hos helsevesenet.

Det kan høres ut som et rimelig argument. Men det baserer seg på en forståelse av at barna har en iboende sykdom som kan kureres, og at både sykdom og behandling er uavhengig av livsbetingelsene barna har. Det stemmer stort sett ikke.

Symptomer som reaksjoner

Som psykologspesialistene Andrea Melø, Heidi Wittrup Djup og Bente Nilsen beskriver i sin kronikk 28. mai, vil symptomene barna viser, enten det er selvskading, selvmordsforsøk, sinne, sorg eller noe annet, som regel være en reaksjon på de betingelsene barna lever under, og/eller de opplevelsene de har med seg.

Og nettopp fordi det så ofte er omsorgssituasjon og livsbetingelser som har skadet barna, er det god omsorg og et godt liv som er god behandling.

Samtaler kan være nyttig for noen. Medisiner kan lindre i perioder. Men den virkelige hjelpen ligger i god og stabil omsorg.

Hverdagen er viktigst

Disse barna skal selvfølgelig få behandling i sykehus når det er behov for det. Men sårbare unge profitterer ikke på individuell behandling når livsomstendighetene er problemet. Dette er også Barnevernets ansvar, og det er stort forbedringspotensial når det kommer til stabiliteten som tilbys disse barna.

Å bli kastet mellom enda flere instanser er det siste barna trenger.

Helsevesenet må gi dem tilbud som strekker seg utenfor sykehusets vegger, men Barnevernet må også erkjenne at god psykisk helse er en vesentlig del av omsorgsoppgaven. Psykisk helsehjelp bør derfor være en integrert del av tilbudet barna mottar der de bor, i samarbeid med barna selv og deres omsorgsgivere.

Hverdagen er det viktigste behandlingstiltaket.