Kort sagt, onsdag 5. januar

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Språk og vintersport. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skivebom av Vinje

I en kronikk i Aftenposten 30. desemberer refererer professor emeritus Finn-Erik Vinje til teksten min i sin kritikk mot «språkaktivister». Vinje forteller: «I Aftenposten julaften er en lege med polsk navn misfornøyd med at ordet «polakker» brukes om dem som har polsk pass.»

Her tolker Vinje feil. Statistikken til Folkehelseinstituttet (FHI) som Aftenposten videreformidler, handler ikke om hvilket pass en sykehuspasient bærer. Heller ikke om de kommer fra Polen, som betegnelse «polakk» skal bety i sin mest nøytrale form. Statistikken handler om kategorien «fødeland», det landet pasienten er født i.

Hvor lenge vedkommende har levd i fødelandet sitt og hvilket pass de bærer, opplyses ikke. «Polakk» er ikke synonymt med «fødeland Polen» og dermed medfører misforståelser av FHIs data. FHI rapporterer altså om pasienter med fødeland Polen, ikke «polakker».

Til sammenligning hadde avisoverskriften: «På en uke kom 16 gamlinger inn på sykehus» vært en unøyaktig måte å videreformidle FHIs data om alderskategorien 74-84 år. Det hadde også vært uanstendig. Vi snakker om syke mennesker her.

Takknemlig som jeg er for æren, stammer ikke navnet mitt fra Polen.

Patji Alnæs-Katjavivi, lege

NRK og vintersporten på TV

NRK har alltid vært nr. 1 i vintersport. Sport uten idiotiske reklameinnslag. Interessen min har vært nordiske grener og alpint. Nå også tennis med Casper Ruud og golf med Viktor Hovland. Jeg har godtatt at tennis, golf og kanskje alpint ikke er «folkelig» nok for NRK. Men nå har NRK gitt opp også nordiske grener. Nesten ikke World Cup, ikke Tour de Ski og ikke nyttårshopprennet heller! Det er TV 2/TV3 og deres betalingskanaler som har overtatt det hele. De to kanalene skyr intet!

Det «smarteste» er å sende 1. omgang alpint på TV3 og 2. omgang på betalingskanalen! Det andre flotte trikset kanalene har, er ikke å bruke programarkivet, så alt du ikke får sett direkte, må betales ekstra. Med NRK ute av konkurransen, får vi alle tjuvtriksene som er mulig fra både disse og andre TV-kanaler.

Klarer ikke NRK å få rettighetene til folkesportene som nordiske grener, må vi nedlegge hele NRK. Hva har vi en statskanal for? Folket? Da kan vi like godt bruke NRK-avgiften til å subsidiere betalingskanalene – for sånn er det blitt!

Tipper vinter-OL blir TV-kaos, særlig for oss eldre.

Trond Christiansen, Bærum