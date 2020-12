Hvordan vil du sørge for trygg og rettferdig jenteidrett, Kjøll?

Frode Saugestad Forfatter, utdannet trener for barn og ungdom

Debattanten etterlyser en avklaring fra idrettspresident Berit Kjøll (bildet) om transkvinner i idretten. Foto: Ørn E. Borgen

For at kvinneidrett skal ha integritet, må resultatene være rettferdige.

Debatt

Håvard B. Øvregård fra Norges idrettsforbund (NIF) tyr til pseudovitenskap når han forsøker å imøtegå mitt ønske om rettferdig og trygg kvinneidrett. For at kvinneidrett skal ha integritet, må resultatene være rettferdige. Når Øvregård hevder at kjønn er mangfoldig, farer han enten med beviste usannheter eller så fornekter han virkeligheten.

Kjønnsroller er mangfoldige. Kjønn er derimot ikke det. Biologer og leger tilbakeviser enkelt slik pseudovitenskap.

Nif unngår kritiske spørsmål

På Dagsnytt 18 fortsetter Øvregård å hevde at keiseren har nye klær. I tillegg anklager han meg for diskriminering. Kan Nif være bekjent av å ha en talsperson som bevisst har appropriert transbevegelsens språk og taktikk med å angripe dem som våger å stille kritiske spørsmål?

Øvregård unnlater konsekvent å diskutere de faktiske forhold og all vitenskapen som nå foreligger. Disse fakta kan vi ikke ignorere om vi ønsker en rettferdig og trygg kvinneidrett.

Kvinners rettigheter

Norge har forpliktet seg til å følge FNs kvinnekonvensjon som garanterer kvinner trygg og rettferdig idrett på samme vilkår som menn. Idretten har et internasjonalt språk, og disse problemstillingene opptar i økende grad flere og flere mennesker.

Den siste i rekken er tidligere presidentkandidat for det demokratiske partiet, Tulsi Gabbard, som nylig fremmet et lovforslag som vil forby transkvinner i kvinneklassen.

De siste ukene har også kvinneorganisasjoner som for eksempel WHRC, bedt Nif om avklaringer på viktige spørsmål omkring kvinners rettigheter til idrett på lik linje med menn.

Juridiske gråsoner

Øvregård snakker fint om inkludering, men hopper bukk over flere utfordrende prinsipielle spørsmål, blant annet at trenere kan bli anmeldt for diskriminering og hatprat om de nekter gutter tilgang til jentelag og jentegarderobe.

Er det greit med positiv diskriminering? Hva er Nifs posisjon på dette?

Vi har nå sett flere eksempler på at idrettens regler, slik Nif forfekter dem, kan gå på tvers av norske og internasjonale lover og rettigheter. Norsk idrett er underlagt norsk lov, så hva skjer i tilfeller der det blir konflikt?

Vi må kunne forvente at Nif er garantist for rettferdig og trygg idrett for kvinner. Med aktivister som Øvregård er vi mange som er usikre på hva Nif faktisk mener.

Derfor er det på tide at idrettspresident Berit Kjøll en gang for alle avklarer om Nif ønsker rettferdig og trygg idrett for jenter og kvinner, og hvordan de vil sørge for det.