Likestilling i kunsten: Ikke signér oppropet

Danby Choi Redaktør i Subjekt

15. okt. 2020 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

Hvis vi blåser med vinden, mister vi også fotfestet, skriver Subjekt-redaktør Danby Choi. Foto: Jan Khür

90 prosent av kunsten i norske kunstsamlinger er laget av menn. Det er til å bli opprørt av, men da har du ikke lest tiltaket som nå foreslås som medisin.

I en ny undersøkelse fra Equality Check, på bestilling fra Henie Onstad Kunstsenter, kommer det frem at norske kunstsamlinger ikke er kjønnsbalanserte.

Ikke at det har vært ambisjonen heller, historisk sett.

De siste fem årene ser kjønnsbalansen helt annerledes ut, der kvinner og menn er så å si likestilt. Det fikk vi til uten autoritære krav pålagt det frie kunstfeltet. Likevel vil Equality Check bruke autoritære virkemidler og frata museene kunstnerisk integritet og frihet. Med et nytt likestillingsopprop vil de få gjennom en militant og skjematisk kjønnsbalanse.

Oppropet er nå sendt til signering hos en rekke norske museer, stiftelser og samlere.

Her brukes tallene fra den historiske ubalansen for å skremme. De krever at 50 prosent av innkjøpte kunstverk skal være laget av kvinnelige kunstnere fra og med 2021, og at kvinner skal ha 50 prosent av plassen i utstillinger – både i antall, areal og økonomi.

I så fall ligger Nasjonalmuseet, hvor innkjøpskomiteen består av 100 prosent kvinner, tynt an. 78 prosent av billedkunsten de har kjøpt inn hittil i år, er skapt av kvinner. Henie Onstad Kunstsenter har kjøpt inn verk av 75 prosent kvinner de siste fem årene.

En dårlig idé

Hvordan stiller oppropets forfattere seg til at Nasjonalmuseet i tilfelle må diskriminere kvinner ut året, fordi de har feil kjønn? Altså til fordel for å kvotere inn menn i henhold til 50/50-kravet?

Det er gode grunner til å frykte at de som ønsker seg at museer, stiftelser og private kunstsamlere, skal gå taktfast i mars. Det er i det dynamiske, meningsbrytende og mangfoldige kulturlivet vi får den beste kunsten og de beste kunstopplevelsene.

Kunsten skal utfordre, sprenge grenser og ikke minst imponere, fordi det har verdi i seg selv. Derfor bør vi være på vakt overfor dem som vil begrense disse ytringsrommene ved å politisere og styre den i normative retninger. Hvis vi blåser med vinden, mister vi også fotfestet.

På bekostning av kvalitet

Ikke bare er det å se etter hva kunstneren har mellom bena en fullstendig avsporing for vurderingen om hva som er av kunstnerisk kvalitet – det vil by på et maraton av etiske problemstillinger.

Hva skjer med kunsten, kvaliteten og faget, dersom kunstfaglig ansatte påtvinges å vektlegge kjønn som det tyngste kriteriet for «kunstnerisk kvalitet»? Risikerer man at museene går fra «underbevisst diskriminering» til å gjøre det helt åpenlyst?

Spørsmålene stiller seg i kø.

Hva svarer de når seksuelle minoriteter (20 prosent av befolkningen), innvandrere (15 prosent av befolkningen) og så videre krever sin forholdsmessige andel av for eksempel Nasjonalmuseet? Skal Nasjonalmuseet kvotesamle kunst av alle minoriteter? Overvektige? Blinde? Andre funksjonsnedsatte? Det går bare ikke an.

Nye skylapper

Så ... Skal kunstnerisk kvalitet, som et slags institutt, sette ned foten nå, eller kanskje senere? Kan det i så fall skje at man tillater 50/50 som kjønnskrav, men ikke 20/80 som legningskrav, fordi man setter ned foten siden, ikke nå?

Har kunstfaglig sektor stemmer som er modige nok til å ta denne diskusjonen? Eller holder de kjeft, i frykt for å bli harselert med av de politisk korrekte?

Hvis målet er å fjerne de metaforiske skylappene som angivelig skal ha vært påført kunstkomiteene, historisk sett, bør ikke medisinen bestå av kontraktfestede skylapper.

