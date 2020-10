Idrettsanlegg til glede for hele Oslo?

Sjur Skridshol daglig leder, ski- og fotballklubben Lyn

I søndagens Aftenposten leser vi at opprustingen av Jordal Amfi (bildet) er et kjempeløft for hele Oslo – faktisk for hele landet! skriver innleggsforfatteren. Foto: Karen Gjetrang

Anleggssituasjonen for fotball i Oslo er skakkjørt!

Hva mener Espen Knutsen når han sier at nye Jordal Amfi er til glede for hele Oslo? Milliarder av offentlige midler drysser over Vålerenga, mens de øvrige idrettslagene i Oslo lever fra «hånd til munn».

I søndagens Aftenposten leser vi at opprustingen av Jordal Amfi er et kjempeløft for hele Oslo – faktisk for hele landet! Ny park, elv, turstier, kunstgressbane, skatepark, ishockeyhall og ikke minst Intility stadion. Er det virkelig å anse som et gode for hele Oslo?

Anleggssituasjonen for fotball i Oslo er skakkjørt! Klubber fra Obos-ligaen og til 3. divisjon spiller sesong etter sesong på dispensasjon (nåde) fra Norges Fotballforbund. Bymiljøetaten som ansvarlig eier og aktør svarer «nedskjæringer og 0 på budsjettet». Noe som ikke betviles, men hvorfor slik forskjellsbehandling?

Vil Oslo by være bekjent av et stadig milliarddryss over ett område av byen vår?

Ensidig satsing

Vålerenga er dyktige – både til å skaffe midler fra kommunen og fra egne sponsorer. Det er en klubb med lange tradisjoner og som favner mange. Men kan byrådet stå inne for en slik ensidig satsing og kalle dette en berikelse for Oslo-idretten? Det blir for drøyt.

Gamle fotballstorheter som Skeid, Frigg og Lyn har ambisjoner om å klatre i seriesystemet, men levnes få muligheter. Disse klubbene kjemper en daglig kamp mot svak økonomi og anlegg som langt fra holder mål.

Lyn fotball har de siste ti årene vært den klubben som har hatt dårligst banekapasitet i Oslo i forhold til antall lag/spillere, skriver innleggsforfatteren. Foto: Lyn

Stå opp for rettferdig fordeling

Lyn fotball har de siste ti årene vært den klubben som har hatt dårligst banekapasitet i Oslo i forhold til antall lag/spillere. Samtidig har Vålerenga overskuddskapasitet på baner.

Lyn er en av Norges største fotballklubber, men har ikke nok baner til å tilby barn og unge treningstid grunnet mangel på banekapasitet. Dette gjelder mange klubber i Oslo.

Problemet er at de fleste ligger i Oslo vest. Det prioriteres ikke.

Så, kjære Espen «Shampo» Knutsen, gratulerer med nok et nytt anlegg i milliardklassen! Det hjelper dessverre ikke for barn og ungdom på Kringsjå, Nordre Åsen eller Tørteberg/Marienlyst.

Vær så snill, stå opp for en rettferdig fordeling av ressursene – som faktisk er til glede for hele Oslo!

