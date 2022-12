Er Bob Dylan fredet i Norge?

Er musikeren Bob Dylan fredet av norske anmeldere? Hans nye bok «The Philosophy of Modern Song», som inneholder essays om 66 sanger av andre artister, har fått positive anmeldelser i norske aviser, nesten uten kritisk blikk. Sist i Aftenposten lørdag 26. november.

I utenlandske aviser derimot er Dylan blitt omtalt som kjønnsdiskriminerende. Kvinnehat (misogyni) er et begrep som går igjen i flere av anmeldelsene.

Los Angeles Times hevder boken er marinert i kvinnehat og bruker store deler av anmeldelsen på å eksemplifisere hvordan Dylan omtaler kvinner på det mest ondskapsfulle. Boken vitner om at Dylan har ekstremt mørke og urovekkende ideer om det motsatte kjønn.

Financial Times skriver at sexismen i boken er så overdrevet at det får et komikkens skjær. Det går over i rent kvinnehat i kapittelet om «Witchy Woman» av Eagles.

Kun fire av de 66 sangene i Dylans bok er skrevet av kvinner. Det får vi tro er et resultat av tiden han vokste opp i. Samfunnet, og spesielt musikkbransjen, var mannsdominert og sexistisk.

Dylans filosofi om kvinner er problematisk og setter noen av hans egne sanger i et nytt lys.

Jan Fredrik Lockert, Oslo