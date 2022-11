Ikke rart at tilliten til kostholdsråd svekkes

Helsedirektoratets divisjonsdirektør Linda Granlund og professor Rune Blomhoff redegjør i Aftenposten 21. november om hvorfor vi bør stole på arbeidet med å integrere bærekraft i nordiske kostholdsråd.

Mitt spørsmål er hvordan i all verden Helsedirektoratet og kostrådskomiteen, direkte og uten konkurranse, endte opp med å velge en kjent aktivist for veganske dietter som hovedforfatter for sine sentrale fagartikler om bærekraft.

Som forsker ved det vegetarreligiøse syvendedagsadventist-universitetet Loma Linda i USA argumenterte Helen Harwatt ivrig for at alle amerikanere burde bytte ut biff med bønner. På Twitter har hun slått fast at en «vegansk diett kan være den beste og eneste måten å redde planeten på».

Ikke uventet foreslår hun nå den samme utopiske oppskriften for Norge. Gjenskoging, vegetarkost og proteiner dyrket fra cellekulturer i en tank skal gjøre det som er igjen av norsk matkultur, bærekraftig.

Komitéleder Blomhoff er selv medforfatter av artikkelen som konkluderer med et presserende behov for «radikale endringer» i norsk matkonsum.

Innvendinger fra norske bønder og kritiske forskere er hittil overhørt. Da er det kanskje ikke så rart at tilliten svekkes til kostholdsrådene som nå er i emning.

Lars Magne Sunnanå, kjøttspiser