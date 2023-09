Åtte refleksjoner fra en ikke-Høyre-velger

Om tillitskapital og perspektiv.

Publisert: 22.09.2023 18:00

Det er umulig å ikke forholde seg til det som skjer nå. Her er mine foreløpige åtte refleksjoner.

(NB: Jeg stemmer ikke Høyre, men har aldri lagt skjul på at jeg mener at Høyre har landets beste og mest kompetente (parti)leder).

1. Norske medier har gjort en fremragende jobb med en rekke avsløringer de siste månedene og derav forsterket viktigheten av sin rolle. Om vi vil se det på fremtidige opinionsundersøkelser, gjenstår å se.

2. Huskeregel: Det du leser i mediene, uavhengig av sak, har minst ett eller flere perspektiver som ikke blir belyst, av ulike årsaker. En årsak kan være personhensyn redaksjoner må ta, en annen er at mediene ikke har/får kjennskap til flere saksforhold. Det er lov å tenke selv, bruke egne erfaringer og ha meninger som er motstridende.

3. Høyres partileder er opplagt svekket, men Erna Solberg har over år (og gjennom håndtering av x antall kriser) etablert en tillitskapital jeg tror kan bære det.

4. Saken med Solberg er ikke den samme som med Anniken Huitfeldt (Ap). Solberg står i tillegg i en dyp, privat eksistensiell krise der løgn om økonomiske forhold og aksjespekulasjon får gedigne konsekvenser – for familien, partiet og landet. Å tilgi, klare å gå videre etter slike svik, er utenkelig for flere av oss, meg inkludert. Derfor er det viktig at vi lever i et demokrati der vi åpent også får luftet spørsmålet, og Solberg svarer. Men krav om at noen må forlate et annet menneske, det bør ingen av oss/partier stille.

5. Erna som leder utviser tilgjengelighet og brutal åpenhet i en ekstrem situasjon hvor flertallet (med god grunn) hadde blitt sykmeldt. Hennes kallenavn «Jern-Erna» er ikke ubegrunnet. Hun har over tid demonstrert utholdenhet, fokus og mental styrke under press som er de færreste forunt. Det betyr ikke at hun ikke har grenser. Det er bare at de ikke er nådd ennå. Hun har mer å gå på.

6. Ingen av oss aner hva som skjer de neste ukene, månedene, årene. Spekulasjonene vil fortsette, og viktige samfunnsdebatter og innlegg i avisene om ansvar versus skyld, maktens pris versus lederfall vil løftes. Det trenger vi.

7. Etterpåklokskap. Tendensen vi mennesker har til, etter at noe er skjedd, å være skråsikre på at vi kunne forutse det på forhånd, vil være uunngåelig.

8. Så velger jeg å opprettholde den særnorske tilliten vi har, til at vi som samfunn, med særs kompetent tverrfaglig ekspertise og verdier, klarer å lande klokt, også i denne helt spesielle situasjonen.