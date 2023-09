Museumsbygg kan falle ved å underminere betydningen av den faglige visjonen

Ledelse av et kunstmuseum er en evinnelig balansekunst mellom appell, relevans og integritet, skriver innleggsforfatteren. Avbildet her er Munchmuseet i Oslo. Vis mer

Man bør ikke drive museum for å tjene penger, men tjene penger for å skape det museet man drømmer om.

Publisert: 20.09.2023 22:00

Kunstmuseer er faginstitusjoner og viktige spillere i kunstens «økosystem». Dette systemet består av kunstnere, kunsthistorikere, offentlig støttede visningsrom, kommersielle gallerier (som det jeg eier), samlere, kritikere, presse, verksteder og utdannelsesinstitusjoner.

Så er det selvfølgelig det store brede publikum. I økosystemet foregår det diskusjoner og meningsutvekslinger, noen mer relevante enn andre. Som på et tidspunkt når publikum gjennom et fysisk eller skriftlig produkt. Det er en fysisk og mental praksis som leker, undersøker, utforsker og stiller de helt store og de helt små spørsmålene.

Da jeg i perioden 2014–2021 var direktør for ARoS, Aarhus Kunstmuseum, beskrev jeg institusjonen som et mentalt treningssenter. Et sted som kunne trene oss mentalt, emosjonelt og intellektuelt, så vi bedre kunne møte alle de utfordringer som vi står overfor, og som vi vet vil komme.

Ambisiøst og idealistisk

Jeg ble invitert til å snakke om fremtidens museer blant annet i Shanghai, Paris og Amsterdam. Det handlet om hva, hvordan, men først og fremst om hvorfor vi skulle gjøre det vi gjorde.

Det var faglig ambisiøst og idealistisk, men også god forretning. Et årlig budsjett var, omregnet til norske kroner, på 150 millioner, der kun 23 prosent av dette kom fra offentlige tilskudd og 5 prosent fra danske fond. 10 prosent kom gjennom hardt og målrettet arbeid mot sponsorer. Resten kom altså fra publikums interesse for museet og det kunstfaglige tilbudet.

Ved å fjerne det faglige fra toppledelsen står man også i fare for å fjerne institusjonens attraktivitet

Vi jobbet etter den erfaring at i et kommersielt øyemed, er det nettopp den kunstfaglige visjonen og kompetansen som er interessant for publikum og for sponsorer. At vi kjente feltet og øvrig praksis, ga oss mulighet til å utfordre standard, skape noe nytt og få oppmerksomhet. Vi hadde på det meste 650.000 mennesker som løste billett til museet (i en by med 320.000 innbyggere).

Vi var to kunsthistorikere i øverste ledelse og en ledergruppe under dette. Det var alltid en økonomisk og pragmatisk tilgang, men vi inngikk aldri kompromiss med vår egen forståelse av faglighet.

I 2016 presenterte vi årets utstillingsprogram for den øvrige ledergruppen. Dette inneholdt store utstillinger med navn som Grayson Perry og Robert Mapplethorpe. Den kommersielle avdelingen kjente ikke til navnene og var meget skeptisk.

Økonomisjefen videreformidlet sin bekymring til styret, og der skapte det en nervøsitet blant advokatene, politikerne og styregrossistene. Hadde vi ikke hatt den faglige tro og overbevisning, men lyttet til markedsavdelingens anbefalinger og fulgt styrets ønsker, hadde vi ikke gjennomført dem. Utstillingene og året generelt ble en suksess.

Forutsetningen for å lykkes

Mitt poeng er at den faglige overbevisning og kunnskap faktisk var en forutsetning for å lykkes, også kommersielt. Ledelse av et kunstmuseum er en evinnelig balansekunst mellom appell, relevans og integritet, som er avhengig av hverandre. Et kunstmuseum er tross alt en kunsthistorisk institusjon og dermed noe annet enn andre institusjoner. Hva dette andre er, er en sentral diskusjon for kunstmuseer i dag.

Et siste poeng basert på min erfaring er at en næringslivstopp som man prøver å inndra som sponsor, vil foretrekke å snakke med en kunsthistoriker i den øverste ledelse. Dette nettopp fordi denne type ledelse besitter en annen fagkompetanse, har en tverrfaglighet og har et annet perspektiv enn det en næringslivstopp normalt sett omgir seg med.

Så ved å fjerne det faglige fra toppledelsen står man også i fare for å fjerne institusjonens attraktivitet. Også for andre museer som samarbeidspartnere.

For det er det faglige, det kreative og det originale som skaper relasjoner og dermed inntekter. Man bør ikke drive museum for å tjene penger, men tjene penger for å skape det museet man drømmer om. Spørsmålet er hvem man utpeker til å drømme.