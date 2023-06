Dagbladet forsøkte å gjøre nettopp det Hagtvet foreslår. Det gikk svært, svært dårlig.

Bernt Hagtvet fremstår som full av savn etter en tid som ikke lenger er, skriver Alexandra Beverfjord.

Det norske mediemangfoldet omfatter tabloidaviser som Dagbladet, konforme aviser som Aftenposten og smale aviser som Morgenbladet. Det gir leserne stor valgfrihet. Heldigvis.

05.06.2023 12:32

Et rikt mediemangfold innebærer nettopp ulike medier fra ulike sjangere og med ulikt meningsståsted. Dagbladet er Norges nest største avis og dermed en av de største inngangsportene til nyhetsverdenen for veldig mange mennesker i Norge. Dagbladet har nå 1,4 millioner daglige lesere, mer enn dobbelt så mange som Aftenposten. Morgenbladet når på sin side 68.000 mennesker hver dag.

I et innlegg i Aftenposten 2. juni kritiserer professor Bernt Hagtvet Dagbladet. Hovedargumentasjonen er at alt var bedre før. Han mener Dagbladet ikke er intellektuell nok, og at journalistikken forfaller.

Det er ikke første gang professoren reagerer på det han mener er intellektuelt forfall. Tidligere har han blant annet omtalt universiteter i Norge som «pølsefabrikker», hevdet at studentene er «offer for et gigantisk forfall» og kritisert undervisningen for å være «skandaløst dårlig». Mot Dagbladet bruker han nå samme retorikk.

Stemmer ikke helt med realitetene

I kommentaren etterlyser han tradisjonene etter Georg Brandes og Helge Krog. Brandes døde i 1927. Krog i 1967. Mye har skjedd både med kulturen og kritikken siden den gang.

Han etterlyser flere poeter som skal debutere i Dagbladet, og spør om de ikke gir nok klikk. Svaret er at poesiens rolle i det norske samfunnet er veldig annerledes enn den var for 100 år siden.

Videre savner han bysidene til Dagbladet. Bysidene! Jeg lurer på om Hagtvet har fått med seg at Dagbladet nå når majoriteten av leserne digitalt over hele landet.

I innlegget fremstår Hagtvet som full av savn etter en tid som ikke lenger er. Forestillingen om Dagbladets historie stemmer ikke helt med realitetene.

I likhet med en del andre mediesynsere og forskere viser Hagtvet svak innsikt i norsk mediehistorie.

Dagbladet har dyrket populærjournalistikken siden 30-tallet, da Dagbladet ble en boulevardavis, forløperen til tabloidavisen. Dagbladet har vært kritisert for sine store titler og sitt sensasjonsstoff i 90 år, og for å skille seg ut sammenlignet med andre samtidige aviser.

På 50-tallet innførte Dagbladet missekonkurranser i Norge. På 60- og 70-tallet startet de sex- og samlivsspalter. Ut over 80-tallet raste kritikken mot den harde krimjournalistikken og de såkalte telefonsexannonsene.

Utover 90-tallet kom kritikken mot DU-journalistikken. Samtidig prioriterte avisen den tunge nyhets- og samfunnsjournalistikken. Kritikk har de fleste redaktørene i Dagbladet fått.

«Utskjelt og utsolgt» var derfor tittelen på Dagbladets jubileumsbok i 1993.

Mislykket relansering

Det er riktig, som Hagtvet skriver, at Dagbladet har og har hatt et større innslag av tungkultur enn for eksempel VG. Men dette har ikke vært den sentrale driveren for Dagbladet.

Det intellektuelle kulturstoffet begrenset seg til noen få sider tidlig og bak i avisen. Det var den populærjournalistiske miksen med avslørende nyheter, sport og underholdning som ble hovedretten.

Det kan man enkelt se ved å vurdere plassbruk, prioriteringer på førstesiden, leserundersøkelser og leseranalyser.

Antallet som leser det smale kulturstoffet, har tilhørt mindretallet blant Dagbladets lesere.

Men Dagbladet hadde et forsøk på å gjøre nettopp det Bernt Hagtvet foreslår: kombinere tabloidjournalistikken med et mye tyngre innslag av kultur- og debattstoff. Dette skjedde i 2009, da Dagbladet ble relansert som «kultur- og debattavisen».

Kort fortalt gikk dette svært, svært dårlig. Jeg var her, og jeg er godt kjent med konsekvensene av dette forsøket. Leserne forsvant i et tempo man ikke før hadde sett. Resultatet var nedbemanning og en dramatisk nedgang i inntekter.

Mest interessant var det at Dagbladets profilscore, som i utgangspunktet ikke har vært særlig høy, også ble betydelig svekket. Hvorfor? Fordi selv om leserne hadde høyere utdanning og høyere inntekt enn gjennomsnittet (slik er det fortsatt), leste de Dagbladet først og fremst fordi det var en nyhetsorientert tabloidavis.

I dag er vi helt klare på at vi ønsker at Dagbladet skal være den tydeligste tabloidavisen i Norge

I nyere tid har vi valgt å prioritere nyhetsjournalistikken enda mer med ressurser og antall saker. Dette har også gitt effekt i lesermarkedet.

I 2022 fikk Dagbladet over 90.000 nye daglige lesere. Dagbladet hadde mest leservekst blant alle nyhetsmediene i Norge. Inntektene økte også, som igjen gjorde at vi kunne ansette enda flere journalister.

I dag er vi helt klare på at vi ønsker at Dagbladet skal være den tydeligste tabloidavisen i Norge. Vi ønsker å være blant de ledende mediene på avslørende nyhetsjournalistikk, og vi argumenterer på meningsplass for en frisinnet og fremskrittsvennlig politikk.

Dagbladet var den avisen som innførte populærjournalistikken i Norge, en sjanger de fleste andre medier i større eller mindre grad har kopiert etterpå. Og det er vi stolte av.

Prisbelønt graveredaksjon

Selv om vi bruker sterke virkemidler, er vi samtidig opptatt av at vi skal følge pressens etiske retningslinjer. Vi gjør også feil, men vi er opptatt av å gjøre det vi kan for å unngå dem, og for å rette opp når noe er galt.

De siste ti årene har Dagbladet vært blant de nasjonale redaksjonene i Norge som har hatt færrest fellelser i Pressens Faglige Utvalg, mens NRK, som har den høyeste tilliten blant norske medier, også er blant dem som oftest bryter Vær varsom-plakaten. Det viser at det ikke nødvendigvis er sjangeren og profil- og tillitsscoren blant brukerne som avgjør hvor god man er til å følge regelverket.

Dagbladets posisjon gir ressurser til å drive en mer hardtslående journalistikk innenfor nyhetsområdet. Det siste året har vi hatt en massiv satsing på dekningen av Ukraina-krigen.

Dagbladets posisjon gjør også at det smale stoffet når bredt ut

Dagbladet har også en av Norges mest prisbelønte graveredaksjoner de siste ti årene. Denne våren har Dagbladet blant annet satt dagsorden med politivideoen i Kongsberg, saker om norsk narkotikapolitikk og saker om mobbing i norsk skole. Disse satsingene har våre lesere satt stor pris på.

Dagbladets kultursatsing lever fortsatt. Det er nok ikke mange tabloidaviser som ville lansert en digital boksatsing i vår tid, men Dagbladet har gjort nettopp det.

Dagbladet Bok har flere hundre tusen lesere, fordi Dagbladets posisjon også gjør at det smale stoffet når bredt ut.

I motsetning til andre som på kommentarplass slår et slag for et strengere ytringsrom, fortsetter Dagbladets meningsjournalistikk med sin brodd mot moralisme og bakstreversk tankegang.

Og godt er det at vi er forskjellige. Det kalles mediemangfold.