Den norske modellen er bygget på blandingsøkonomi. Det bør den fortsatt være.

Kristin Clemet advarer om kapital- og hjerneflukt fra Norge fordi hun mener det er skapt usikkerhet om fremtidige rammebetingelser. Jeg finner ikke tall som underbygger at Norge sliter med investeringer, skriver innleggsforfatteren.

Hverken stat eller marked kan alene løse utfordringene vi står overfor.

Civita-leder Kristin Clemet er bekymret for at vi er på vei mot statskapitalisme (Aftenposten 12. juni). Men staten har alltid hatt en viktig rolle i den norske økonomien. Det er det gode grunner til.

Mye av norsk økonomi baserer seg på å utnytte felles naturressurser. Gjennom kloke reguleringer, skattlegging og offentlig eierskap har Norge klart noe som er ganske unikt i internasjonal sammenheng: å sørge for at vår felles rikdom har kommet alle til gode og samtidig skapt industri og arbeidsplasser i Norge.

Må ikke bety lavest mulig skatt

Jeg finner ikke tall som underbygger at Norge sliter med investeringer. Internasjonale valutaanalytikere avviser også politisk risiko som årsak til lav kronekurs.

Clemet hevder at norske eiere flykter landet fordi utenlandske eiere favoriseres av skattesystemet. Samtidig mener hun at utenlandske investorer frykter våre rammebetingelser. Det er vanskelig å se for seg at begge deler kan være sant samtidig.

Det er heller ikke slik at forutsigbarhet må bety lavest mulig skatt. At et mer venstrevridd storting justerer skattene i mer omfordelende retning, er alt annet enn overraskende.

Fellesskapet sitter igjen med mer

Grunnrenteskatten, som Clemet trekker frem, er en naturlig videreføring av måten vi hittil har forvaltet våre felles naturressurser på.

Den virker nøytralt fordi staten tar regningen for en like stor del av investeringene som den tar tilbake i skatt senere.

Investeringer før skatt er lønnsomme også etter skatt. Men den medfører selvsagt at lønnsomheten fordeles annerledes enn tidligere. Det norske fellesskapet sitter igjen med mer.

Så er det selvsagt synd, også for næringen, at noen partier valgte å stå utenfor et bredt forlik om den nye skatten, som på sitt beste kunne forbedret regjeringens forslag og viktigst – gitt forutsigbarhet over tid.

Gir ikke mer verdiskaping

Clemet heier også frem kommersielle aktører i velferden og advarer mot at den offentlige andelen av bruttonasjonalproduktet (BNP) er for høy.

Privatisering av offentlige tjenester gir rett nok en lavere offentlig andel av BNP, men det gir ikke mer verdiskaping.

Det er også lite faglig belegg for at det gir bedre tjenester.

Det er dessuten en utfordring at noen få store, kommersielle aktører kan svekke tilliten til felles finansierte velferdsoppgaver med store overskudd.

Næringslivet løper til staten

Clemet har et poeng når hun advarer mot et subsidieløp mot statskassen.

Hun unnlater imidlertid å nevne at næringslivet selv bidrar til dette når de løper til staten hver gang noe blir dyrt eller går dårlig.

«Kompensere» må være et av Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) leder Ole Erik Almlids mest brukte ord de siste årene.

Under pandemien brukte staten 250 milliarder kroner på økonomiske tiltak. Nesten halvparten gikk til næringslivet.

Rett etter pandemien opplevde vi en kraftig stigning i strømpriser. NHO var ikke trege med å kreve at staten også her skulle kompensere private bedrifter for utgiftene.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) måtte på et tidspunkt minne på at det ikke er regjeringens oppgave å holde liv i enkeltbedrifter.

Hverken stat eller marked kan løse utfordringene vi står overfor, alene.

Klimakrisen er et klassisk eksempel på markedssvikt, der den kollektive gevinsten ved gode løsninger ikke kan oppnås gjennom en ren bedriftsøkonomisk tilnærming. Her må vi både stille krav og stille opp.

Bekymret for norsk økonomi

Det er gode grunner til å være bekymret for norsk økonomi fremover.

Vi er avhengige av en oljepris som ingen vet hvordan utvikler seg. Vi har store oppgaver innenfor helse, integrering av flyktninger fra Ukraina og til forsvar og beredskap.

Vi må effektivisere der vi kan i offentlig sektor. Vi må ta tøffe diskusjoner om prioriteringer.

Vi skal og bør sørge for gode rammevilkår for privat næringsliv i Norge. Men premisset for diskusjonen kan ikke være at næringslivet skal styres minst mulig og betale mindre skatt.

I Norge er ressursene stadig skjevere fordelt. Det gjør at noen kan kjøpe seg innflytelse, som igjen sørger for særfordeler, som igjen gjør fordelingen skjevere.

Det er en enorm utfordring for et liberalt demokrati og langt mer bekymringsfullt enn en politisk styrt samfunnsutvikling.