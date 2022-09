Kort sagt, mandag 19. september

Sykepleiere er en del av løsningen på fastlegekrisen

Et enkelt grep kan ikke løse et komplisert samfunnsproblem. Ifølge Nav mangler det 6600 sykepleiere og 300 allmennpraktiserende leger. Utfordringen med rekruttering av helsepersonell er en langvarig trend. Bemanningsutfordringene vil true befolkningens lovpålagte rett til helsetjenester om de ikke tas på alvor.

Primærhelseteam er et tiltak som kan bøte på mangelen på helsepersonell. Teamet består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer. Formålet er å gi bedre fastlegetjenester til de pasientene som trenger det mest. Det har vært testet ved 17 fastlegekontor med gode resultater.

Den unge jenta med psykiske utfordringer. Den middelaldrende mannen med nylig oppdaget diabetes 2. Eller den eldre kvinnen med kols. Disse pasientene behøver tid som ikke finnes på fastlegekontorer i dag.

Der hvor primærhelseteam er testet, forteller pasienter om et lavterskeltilbud de ikke har fått tidligere. Helsehjelpen sykepleierne gir, skaper bedre livskvalitet, mer kontroll over egen helse – og dermed mindre behov for helsetjenester på lang sikt.

Sykepleiere i primærhelseteam er ikke der for å overta oppgavene til fastlegene. De er derimot ofte spesialsykepleiere med spesialistgodkjenning i avansert klinisk sykepleie. Derfor bringer de en annen type kunnskap. De fungerer som en kompetansebro mellom fastlegetjenesten og hjemmetjenesten. En kompetanse som reduserer innleggelser i spesialisthelsetjenesten.

Primærhelseteam har vært en suksess. 40 prosent av fastlegene i piloten erfarer at sykepleiere avlaster dem. Forsøkene har vist at primærhelseteam rekrutterer både leger og sykepleiere til kommunene. Det gir mer faglig kompetanse inn i lokale helsetjenester. Tverrfaglighet og samarbeid er en sentral del av løsningen for fremtidens helsetjenester.

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Jeg er ikke ferdig med jobben som mamma

Da jeg ble servert gladnyheten om at man «nå til dags kan leve godt med Parkinson i 10, 15 og kanskje 20 år», gikk det kaldt nedover ryggen min. Om 20 år er barna mine 21 og 23 år, og da er ikke jeg ferdig med jobben min som mamma.

Jeg mistet min egen far i en alder av 25 år og trodde lenge at dette var det vondeste jeg kom til å oppleve i livet. Nå har jeg en klar målsetting i livet: å være en god mor og et godt medmenneske så lenge som mulig.

Det skulle være en ny begynnelse. Norge var i ferd med å åpne opp igjen, og jeg var tilbake på jobb etter mammapermisjon. Fastlegen min hadde sendt meg på en scan for å utelukke at ristingen i hånden min kunne være noe. Dette var ikke noe jeg tenkte mye over. Jeg var i ammetåken. Kramper og rar gange er heller ikke uhørt etter to tette graviditeter.

Derfor kom telefonsamtalen rett før vinterferien som et sjokk. «Michael J. Fox fra Back to the Future har Parkinson ...» Tårene trillet for meg og mannen mens barna lekte rundt oss. «Jeg er tilbake på jobb om 11 dager, og jeg ser på deg da.»

Disse var de 11 lengste dagene jeg har opplevd.

Jeg ble kjent med mange nye deler av helsevesenet, mennesker som ville hjelpe meg, men som ikke kunne. Det var en nevrolog jeg trengte å prate med. Jeg måtte bruke nettverket mitt, og jeg fant den evidensbaserte treningsformen Rock Steady Boxing. Jeg er én av de heldige fordi jeg har et nettverk.

Da livet ble snudd på hodet, trengte jeg noen å stille spørsmål. Jeg trengte en plan for videre behandling. Det er mye vi ikke vet om Parkinson, men det vi vet, burde formidles på en klar og lett tilgjengelig måte.

Jeg trengte noen å snakke med om de vonde tankene. Hvordan kommer dette til å påvirke familien min? Hva har dette å si for morgendagen, neste uke eller de neste årene? Er det noe vits for meg å spare til pensjonstilværelsen? Vi var også uheldigvis midt oppe i en flytteprosess. Denne ble lagt på is. Spørsmålene var mange og tankekjøret konstant.

Jeg håper ingen flere opplever det samme som jeg gjorde.

Liv Nordby Pilbeam, Oslo