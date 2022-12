Hvordan skaper vi det gode byliv i Kvadraturen?

Oslo bør lære av San Gimignano når Kvadraturen skal utvikles, mener Fred. Olsen.

La oss bli inspirert av Toscanas 1300-tallsby San Gimignano, der høye tårn veksler med lavere bygninger.

Kvadraturen i Oslo ligger i dag stille og anonym mellom de pulserende strøkene Bjørvika, Aker brygge og Karl Johans gate. Det er lukkede fasader, få folk i gatene, få møtesteder og få beboere. Christian IVs en gang livlige by er blitt gråere.

Det er allmenn enighet om at bydelen må gjenopplives. I en kronikk i Aftenposten nylig vil Snøhettas Kjetil Thorsen skape nytt liv i Kvadraturen gjennom å bygge boliger i høyden, i mellomhøye tårn inne i kvartalene.

I en Aftenposten-kronikk følgende dag går arkitekt Peter Butenschøn skarpt i rette med all høyhusbebyggelse.

Jeg er selv bekymret over at Kvadraturen har stagnert, og også av at Oslo strever med å finne plass til nye boliger og dempe boligmarkedets ekstreme prispress. Jeg kan ikke forstå at skånsomt plasserte mellom-høyhus inne i bybebyggelsen er mer av et onde enn å skyve på Markagrensen eller tære på hagekoloniene.

Jeg ser til min glede i Aftenposten 8. desember at Plan- og bygningsetatens kommende høyhusstrategi ventes å legge gode føringer for hvordan høyhus kan settes opp menneske- og miljøvennlig, trolig i pakt med Snøhettas forslag for Kvadraturen.

Altså, for Kvadraturen: Slanke mellomhøye tårn med boliger, kanskje ti i tallet, spredt planmessig over hele området, varierende i høyde mellom 40 og 70 meter, med vekslende farger og materiale som snakker sammen. Vel å merke plassert inne i kvartalene på svakt utnyttede bakgårdstomter, trukket tilbake fra gaten. Høyden på dagens fasader mot gaten, 4–8 etasjer, beholdes. Tårnene hviler altså på en base – en sokkel eller gesims – som fylles med alt det vi forbinder med gateplan-aktiviteter: kafeer, butikker, små virksomheter, kulturtilbud.

Inspirasjon fra Toscana

Er høyhus nødvendigvis stygt og fremmedgjørende? La oss bli inspirert av Toscanas 1300-tallsby San Gimignano, der høye tårn veksler med lavere bygninger, med plass til grøntarealer og møteplasser på gateplan.

Med boligtårn-bebyggelse vil Kvadraturen kunne bli en interessant og attraktiv bydel. Det trengs også grep for å åpne bydelen mot omgivelsene. Snøhettas forslag med å skape en hage på tomten foran Børsen vil bidra – et blikkfang som gir en dragning fra Operataket og Bjørvika inn i Kvadraturens hjerte.

Vi kjenner Kvadraturen på godt og vondt og har alle vært drevet av en lojalitet, kanskje en kjærlighet, til dette området

Peter Butenschøn argumenter mot høyhus også som et virkemiddel og symbol for den økonomiske eliten. Jeg skal ikke legge skjul på at vi som næringsdrivende og gårdeier i Kvadraturen har en økonomisk interesse i denne saken. Men vårt engasjement er bredere: Min farfar flyttet sitt rederi fra Hvitsten til Kvadraturen i 1899. Siden har vi i vår familie tilbrakt storparten av våre yrkesaktive liv i Britanniagården. Vi kjenner Kvadraturen på godt og vondt og har alle vært drevet av en lojalitet, kanskje en kjærlighet, til dette området. Vi ønsker alt godt for bydelen.

Det gir oss kanskje både en rett og en plikt til å dele våre tanker om hva som utgjør en god fremtid for Christian IVs by.