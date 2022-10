Utlendingsnemnda ivaretar rettssikkerheten

Tor Langbach overser at asylsaker kun er en liten del av de sakene vi behandler etter utlendingsloven, skriver Johan Berg (bildet).

Selvstendighet, uavhengighet og likebehandling ligger til grunn for alt Une gjør.

Tidligere direktør i Domstoladministrasjonen Tor Langbach har i Aftenposten 19. oktober et innlegg om Utlendingsnemnda (Une). Det er lett å være enig i konklusjonen om at vi ikke skal ha «liksomdomstoler». Dessverre blir innlegget preget av at han ikke kan kjenner utlendingsjusen. Det er synd fordi debatten er prinsipiell og viktig.

Det etterfølgende er mine synspunkter og ikke Unes synspunkter.

Langbach ser ikke loven i sin helhet. Han overser at nemndlederne etter loven ikke kan instrueres i sine avgjørelser. Jeg har det samme syn på å ivareta rettssikkerheten som da jeg var dommer.

Selvstendighet, uavhengighet og likebehandling ligger til grunn for alt vi gjør. Hvilket grunnlag har han for å si at behandlingen i domstolen er mer rettssikker? Også Une arbeider «regelstyrt med en prosess med sikte på å ivareta rettssikkerheten maksimalt». At mange av sakene behandles skriftlig, er et resultat av forvaltningslovens og utlendingslovens regler.

Hvis det er tvil om resultatet behandles saken muntlig – til og med med leke medlemmer – noe som i retten vanligvis kun skjer i straffesaker. Vi innhenter ytterligere opplysninger om vi mener at det mangler i saken.

Det er bra at Langbach spør hvordan det påvirker hver dag å sitte med asylsaker. Dette er et tema som det er satt et søkelys på, for å hindre slitasje og utbrenthet. Men man blir ikke mindre opptatt av rettssikkerhet av å sitte med dette daglig. Videre kan man ikke se bort fra at å arbeide med et tema hver dag gjør at man opparbeider en spisskompetanse på området som alminnelige dommere, som spesialiserer seg i mindre grad, vanskelig kan oppnå.

Langbach overser også at asylsakene kun er en liten del av de sakene vi behandler etter utlendingsloven. For eksempel er tilbakekall av statsborgerskap en stor saksgruppe. De behandles alltid i nemndmøte med fremmøte.

Det er godt at man verner om rettssikkerheten. Men da må det være en faktabasert debatt der man også er åpen for at andre løsninger enn domstolene også kan ivareta rettssikkerhet.

Johan Berg, nemndleder i Utlendingsnemnda