Hippe villeder videre

7 minutter siden

Forfatter Ivar Hippe må bestemme seg: Vet han eller vet han ikke hva som skjedde på møtet i Mont Pelerin Society (MPS) i Oslo 4.–8. oktober?

I Dagsavisen 14. oktober skriver Hippe arrow-outward-link at møtet har vært avholdt «uten at vi har hørt et pip fra deltagerne».

I Aftenposten 18. oktober skriver han at «Trump-tilhengere har utfoldet seg» på møtet, og at Storbritannias statsminister Liz Truss var en slags helt blant møtedeltagerne.

Ingen av delene er sant.

Programmet og omtaler av talerne er lett tilgjengelig på nettet (mpsoslo.org). Et åpent frokostmøte med en av hovedtalerne, tidligere sjefredaktør i The Economist Bill Emmott, kan sees og høres på civita.no. Et titall utgaver av Civitas podkast Liberal halvtime er viet intervjuer med foredragsholderne på møtet.

Den som vil vite enda mer, kan sikkert få hjelp av min kollega Lars Peder Nordbakken, som er medlem av MPS og hadde ansvaret for møtet.

Ingen av de som var til stede på møtet, la merke til at noen sa noe som helst positivt om Trump eller Truss, og det var kanskje ikke så rart. Temaet på konferansen var truslene mot det liberale demokratiet og hvordan liberalismen og liberalismens institusjoner kan fornye seg og styrkes.

Kristin Clemet, leder i Civita