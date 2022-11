Det er ingen sykdom å være trist

Forskere ved Ung-Hunt, NTNU, er i Aftenposten 5. november opprørt fordi jeg har pekt på at keiseren er uten klær. Felles for forskere ved NTNU og Ungdata ved Universitetet i Oslo og Oslo Met i Aftenposten 27. oktober er at ingen kan vise til undersøkelser som viser at psykiske lidelser øker, hverken blant barn, unge eller voksne. Alle diagnosebaserte befolkningsundersøkelser viser stabilitet.

Prisverdig følger Ung-Hunt og Ungdata hva unge selv sier om hvordan de har det. Men det er jo ingen som tror at annenhver jente som går tredje året på videregående er deprimert (Ung-Hunt)? Sammen kan vi spekulere på hvordan samfunnsendringer, skolen og sosiale medier gir slike resultater. Men det er ingen sykdom å være engstelig, anspent, trist eller bekymret, heller ikke at selvskading har erstattet annen farlig adferd.

I kronikken i Aftenposten 24. oktober pekte jeg også på en annen keiser uten klær. Kvalitet, volum og tilgjengelighet av behandling har økt kraftig de siste 25 år, senest særlig i kommunene. NTNU-forskerne mener dette er udokumentert. Les stats- og kommunebudsjettene!

Men økt behandling har ikke hatt noen effekt på forekomsten av landets dyreste sykdommer, psykiske lidelser. Vi kan ikke behandle oss ut av dette. Derfor må mål for den nye opptrappingsplanen for psykisk helse bli styrket. Vi trenger vitenskapelig funderte tiltak utenfor helsesektoren, kvantifiserte resultatmål og prioritering av spedbarn, familie, barnehage og skole.

Viktigst: Hold mor og far i arbeid, reduser sosial ulikhet, og utrydd barnefattigdom.

Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. Tidligere assisterende direktør, Folkehelseinstituttet.