Equinor har allerede strøket på den største testen

01.03.2023 22:00

Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.

Problemet er ikke at Equinors omstilling går for sakte. Det er at den overhodet ikke er i gang.

Den ferske Equinor-serien «Den største testen» har gått sin seiersgang på sosiale medier. Her får vi servert en fortelling om et selskap i rask omstilling, som gjennomtenkt balanserer verdens behov for fossil energi med hensyn til klima og miljø.

Dette er et narrativ godt kjent fra Equinors reklamekampanjer: En storstilt og spennende energiomstilling er i gang i oljebransjen, og ingen er like ambisiøse som Equinor. Ønsker du (les: ungdom med teknisk utdannelse) å være del av et bredt energiselskap innenfor både fornybar og fossil energi, da bør du søke deg til Equinor.

Men hvordan gjør Equinor det egentlig på «den største testen»?

Da Equinor nylig la frem resultatene fra 2022, fikk vi se karakterboken. Hvor stor andel er faktisk fornybar, fem år og utallige reklamekampanjer etter at Statoil ble til Equinor? Svaret er 0,13 prosent. Hele 99,87 prosent av energien Equinor produserer, er fortsatt fossil. Attpåtil har Equinors utslipp økt de siste årene, og ifølge deres egen «bærekraftsrapport» ønsker selskapet å øke investeringene i olje og gass med hele 20 prosent frem mot 2026.

Problemet er ikke at Equinors omstilling går for sakte. Det er at den overhodet ikke er i gang.

Equinor-toppene har nok skjønt at å fortsette som et skittent oljeselskap ikke er den beste måten å tiltrekke seg ung arbeidskraft på. Men de har også funnet et smutthull. Equinor er ikke nødt til å omstille seg. De trenger derimot at den norske befolkningen tror at de gjør det.

Og dette er noe Equinor bruker mye penger på. Veldig mye. Equinors reklamer og logo pryder alt fra bussholdeplasser til juniorlandslaget i langrenn. Listen er lang, godt hjulpet av at staten betaler 78 prosent av markedsføringsbudsjettet.

Det er på høy tid at Equinor innser det ungdom vet godt: Et resultat på 0,13 prosent holder ikke engang til ståkarakter. Når den norske økonomien skal opp til eksamen i grønn omstilling, står Equinors innsats til stryk.