Høyre bør snu om mer enn karakterer i barneskolen

Jeg er dypt uenig i Aftenpostens leder i at det er tøv å utfordre en meningsmotstander til å avklare eget standpunkt.

Aftenposten skriver på lederplass 8. august at Høyre selv har skapt forvirring rundt eget standpunkt om karakterer i barneskolen. Det gledelige er at Høyres Jan Tore Sanner nå endelig avklarte at karakterer i barneskolen ikke bare er uaktuell nasjonal politikk, men også at Høyre-representanter lokalt vil slutte å ta til orde for det. Et slik løfte har jeg aldri hørt tidligere.

Tonen i Høyre har vært en annen: Over flere tiår har partiet ønsket karakterer eller forsøk med karakterer i barneskolen.

Kunnskapsløst forslag

I Dagsavisen 17. januar forklarte leder Erna Solberg, i forbindelse med Høyres nye ungdomsskolereform, at karakterer var aktuelt. På spørsmålet «Betyr det at barna blir introdusert for karakterer ett år før, altså som 12-åringer?» svarte hun: «Det kan være, men det er jo ikke sikkert. Det kan være gradvis at du får karakterer i noen fag, eller at du får karakter først til sommeren, eller at du får en annen type vurdering.»

Karakterer i barneskolen er et kunnskapsløst forslag som mange skoleforskere og lærere er kritiske til. Det er derfor bra at Høyre for første gang har avklart at heller ikke lokalpolitikere vil ta til orde for det igjen.

Dypt uenig

Den avklaringen kom altså først 7. august, og jeg er dypt uenig i Aftenpostens leder i at det er tøv å utfordre en meningsmotstander til å avklare eget standpunkt.

Siden Høyre nå er i gang med å snu om egen politikk, vil jeg utfordre dem til også å legge bort annen upopulær skolepolitikk, som nivådelte klasser, flere nasjonale prøver og privatisering av skolen.