Galt å kalle PKK/YPG «kurdiske grupper»

13 minutter siden

Det er godt å se at Aftenposten endelig erkjenner at PKK har utført en mengde terroristangrep. Men avisen lar være å kalle dem en terroristorganisasjon og foretrekker å benevne dem «kurdiske grupper» i artikkelen «Svenskene snur om kurdiske grupper. Nato-sjefen mener de har gjort nok nå.» fra 5. november.

Det er et godt utgangspunkt, men å bruke «kurdiske grupper» synonymt med PKK/YPG er ganske enkelt galt. Vi har aldri brukt et slikt uttrykk. Jeg foreslår at avisen nok en gang bør sjekke språket i avtalen mellom de tre partene.

Jeg vil ikke her bry leserne med å gjenta argumentene våre om PKK/YPG og vår skuffelse over USAs politikk med å bevæpne terroristorganisasjoner, som de unnskylder med kampen mot IS. Men – vi bør klare opp i ett punkt: YPG har aldri vært en av Natos allierte. Tyrkia er et aktivt og viktig Nato-medlem og ville aldri la det skje. Det er derfor vi har bedt mulige nye Nato-medlemmer om å korrigere sin posisjon overfor PKK/YPG før de kan bli våre allierte.

Den gjentatte påstanden om at YPG var en «nær alliert av USA og Nato» er en illusjon stimulert av vestlige medier. USA brukte ganske enkelt YPG som et redskap, og også i det gjorde de en stor feil.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.

Fazli Corman, Tyrkias ambassadør til Norge