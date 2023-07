Levekårsutfordringer kan ikke skilles fra innvandring, kultur eller religion

Det er en klar sammenheng.

Tre ansatte ved interkulturell kommunikasjon ved Vid og en professor ved Fakultet for helsevitenskap Oslo Met spør vantro om Unge Høyre-leder Ola Svenneby er seriøs når han foreslår innvandringsstopp og hevder at det de kaller «utfordringer» i visse innvandrergrupper er relatert til levekår; ikke innvandring, kultur eller religion.

Det er en feilaktig påstand ettersom store deler av levekårsutfordringene i ikke-vestlige grupper i stor grad skyldes kultur så vel som religion og derfor i høyeste grad er relatert til innvandring.

Spiller en rolle

Det er nemlig et faktum at sosiale forhold som fattigdom og trangboddhet til dels er selvpåført av en altfor stor del av grupper fra særlig Afrika, Midtøsten og det islamske Asia (R3-land). Det kan ikke herske tvil om at kulturbakgrunn og religionstilhørighet spiller en rolle for den sosiale og økonomiske adferden disse gruppene utviser.

De mest levekårsutfordrede gruppene er ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) asylinnvandrere fra Somalia, Syria og Eritrea. Deres sysselsettingsprosent er på henholdsvis. 38,4, 33 og 57,3. SSB regner én times lønnet arbeid i uken som sysselsetting.

Ifølge en stortingsmelding forekommer 85 prosent av økningen i såkalt barnefattigdom i innvandrerfamilier. Halvparten av alle innvandrerbarn lever i lavinntektsfamilier.

Den største andelen fattige er blant somaliere, eritreere, syrere og pakistanere. Samtlige grupper har lav yrkesdeltagelse og høyt trygdeforbruk. De to første har i tillegg landets desidert høyeste fødselstall (henholdsvis. 3,16 og 3,12).

Dyrt boligmarked

Nesten halvparten av den somaliske gruppen bor i Oslo med landets aller dyreste boligmarked. 75 prosent av gruppens barn lever i lavinntektsfamilier. De er også, i likhet med eritreere, de mest trangbodde.

Kort sagt: Altfor mange i disse gruppene velger selv å få barn de hverken har råd eller plass til.

I tillegg sender de som ligger høyest på «fattigdomslisten» beløp i hundremillionersklassen til hjemlandet. Bare i 2017 sendte somaliere minst 503 millioner av gårde. I en rapport fra SSB heter det da også at innvandrere prioriterer dette, og at det medfører problemer med privatøkonomien i Norge.

Mange innvandrere fra R3-land foretar følgelig private valg som gir dem nettopp de levekårsutfordringene artikkelforfatterne påpeker.

Noen vil nok innvende at det handler om botid, men sannsynligheten for det er liten. For nummer 6 på listen over lavinntektsfamilier er pakistanere hvor litt under 20 prosent av kvinnene i arbeidsfør alder er i heltidsjobb. Etter fylte 50 er det knapt noen. Mønsteret er også observert i Danmark. Forskere peker på kulturelle normer som en av hovedårsakene til kvinner fra disse gruppenes lave arbeidsdeltagelse. Også Solberg-regjeringen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet påpeker at medbrakt kulturelt/tradisjonelt kjønnsrollemønster er en forklaring.

Klar sammenheng

Alle de påviste sosioøkonomiske problemene samt følgeproblemer har vært forsøkt løst av skiftende regjeringer i flere tiår. Det har vært satset milliardbeløp, men i likhet med de fleste vestlige land med stor innvandring fra R3-land har man ikke lykkes med å knekke koden.

Men ett er sikkert: Vi kan ikke diskutere levekår uten å ta kultur og religion med i betraktningen. For det foreligger en klar sammenheng. Dermed kommer også spørsmålet om innvandringsstopp inn i bildet. Dersom tilvandringen fortsetter som i dag, vil problemene øke i takt med den og i verste fall vokse oss over hodet.