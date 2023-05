Kinas egen avhengighet av rommet kan dempe faren for full krig

Bakkestasjoner som Andøya space center er trolig mer sårbare enn satellittene og kan rammes i begrensede angrep, skriver Jonas Vidhammer Berge.

Vestlige land og deres forsvar er svært avhengige av romtilgang. Det skaper sårbarhet. Men det mange overser, er at Kina lider av den samme avhengigheten.

07.05.2023 18:00

Aftenposten skriver 29. april om romtrusselen fra Kina. Artikkelen påpeker at Kina utvikler våpen for å bruke mot fiendtlige satellitter, og at konsekvensene av slike handlinger vil bli svært alvorlige for både Forsvaret og sivile.

Det er riktig å påpeke trusselen fra Kina mot våre – og våre alliertes – satellitter. Men Kinas egen avhengighet av rommet kan dempe faren for full krig.

Kina ønsker ikke krig i det ytre rom

Vestlige satellitter er attraktive mål for Kina av to hovedårsaker.

For det første er satellitter essensielle for global innhenting av ulike typer informasjon samt effektiv kommunikasjon. For det andre er mesteparten av disse funksjonene uerstattelige. Mister vi tilgang til satellitter, kan vi som regel ikke erstatte det tapte gjennom kapasiteter på bakke, vann eller luft.

I sum er vestlige land og deres forsvar svært avhengige av romtilgang. Det skaper sårbarhet.

Det mange likevel overser, er at Kina lider av den samme avhengigheten. Kina gjennomgår en omfattende militær modernisering som i stor grad hviler på tilgang til rombasert informasjon og kommunikasjon.

Sagt annerledes: Kina har veldig mye å tape på å angripe Nato-alliertes satellitter ettersom det sannsynligvis vil føre til en kraftig respons. USA og flere allierte har utviklet egne våpensystemer til bruk mot fiendtlige satellitter. Det er kinesiske militærplanleggere er klar over. Selv om det kan være fristende for Kina «å blinde» sin motstander, vil dermed også mange av Kinas høyteknologiske våpenplattformer kunne bli lammet i en romkrig.

Begrensede angrep er mer sannsynlig

Det er derfor mer sannsynlig at antisatellittvåpen vil bli brukt i mer begrenset omfang. Dette kan foregå gjennom reversible angrep under terskelen for konvensjonell krig. Vi vil dermed trolig se mer forstyrring eller blokkering av GPS-signaler (jamming) heller enn et fullt angrep mot GPS-systemet.

Man kan selvsagt ikke utelukke faren for mer omfattende krigføring i rommet hvor Kina aktivt går inn for permanent å ødelegge satellitter. Men slikt vil sannsynligvis kun skje i et drastisk scenario, for eksempel hvis en kinesisk invasjon av Taiwan eskalerer til internasjonal krig.

Selv om fullskala krigføring i rommet heldigvis forblir usannsynlig, kan begrensede angrep mot romsystemer likevel være alvorlige. Også andre mål enn satellittene selv kan rammes. Særlig bakkestasjoner, som er nødvendige for å kommunisere mot satellitter, er trolig mer sårbare enn satellittene og kan rammes i begrensede angrep.

Her har Norge både viktige bakkestasjoner som K-sat og oppskytningsbasen Andøya space center. Begge kan være vel så viktige mål som satellitter.

Det er dermed klart at både Norge og allierte må forberedes på at romkapasiteter blir viktige mål. Likevel vil en full krig i rommet være ugunstig for alle parter, inkludert aggressoren. Dette demper – forhåpentlig – faren for krig i rommet.