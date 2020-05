«En god krise må aldri kastes bort!»

Dette var tankegangen da president Obamas team gjøv løs på finanskrisen i 2009. Ut av andre verdenskrig kom avkolonisering, velferdsstaten, FN, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

Usikkerheten ved den kalde krigens slutt ble vendt til Tysklands samling og den lengste sosiale fremgangsperioden i menneskenes historie. Kan koronakrisen på samme måte vise vei ut av klimakrisen?

Her er seks grunner til optimisme.

1. Koronakrisen viser oss fordelene med å forebygge og betydningen av tidlig handling

Koronakrisen har vist at de landene som var godt forberedt på pandemien og handlet raskt og resolutt, fikk en brøkdel så mange døde og mye mindre økonomisk ødeleggelse. Det vil bli minst femti ganger flere døde pr. innbygger i USA sammenlignet med Sør-Korea. New Zealand og Vietnam erklærte forrige uke seier over viruset.

Prisen ved å vente bare noen dager med koronatiltak var i menneskeliv og arbeidsplasser skyhøy. Hvis verden trengte å få demonstrert forskjellen mellom forebygging og rask handling på den ene siden og en «la det skure»-holdning og sen respons på den andre, kunne vi ikke bedt om en «bedre» krise.

2. Næringslivet vil begynne å prise risiko annerledes

Allerede før koronakrisen sendte den amerikanske giganten BlackRock brev til sine investorer med ny strategi, der klima står i sentrum. Microsoft lovet å bli klimanegativt. Goldman Sachs stoppet fossile investeringer i Arktis. Nike lovet 100 prosent fornybar energi og Den europeiske investeringsbanken sa nei til alle investeringer i kull, olje og gass.

Næringslivet vil nå vurdere fremtidig risiko nøyere. Risiko må prises. Dette vil få stor betydning for klimakampen. For Norge blir det enda viktigere at vi omstiller oss raskt ut av oljeavhengigheten. Vi må bruke kompetansen fra de mange flinke folkene i bransjen på havvind og andre fornybare investeringer.

3. Digitaliseringen av samfunnet vil skje i et helt nytt tempo

Krisen har vist at mange kan jobbe hjemmefra og at Teams og Zoom virker bra. Skoler underviser på nett, og vi snakker med legen virtuelt.

Vi vil hverken slutte å gå på kontoret eller slutte å reise. Men mange flere vil kunne jobbe delvis hjemmefra og kanskje kan hvert andre møte være virtuelt?

Den fjerde industrielle revolusjonen innebærer utallige klimafordeler. Kunstig intelligens, big data og blokkjedeteknonologi gir store muligheter for å øke klimaeffektiviteten i samfunnet. Forvent at de økonomiske stimuleringspakkene alle steder vil ha en digitaliseringsdreining.

4. Koronakrisen setter fart i overgangen til en sirkulær økonomi

«Investeringer i rene og digitale teknologier og kapasiteter, sammen med en sirkulær økonomi, vil hjelpe oss å skape jobber og vekst og gi Europa fordelene av å være først i det globale racet ut av krisen,» sier EU-kommisjonen.

Bedrifter har sett fordelen ved mer uavhengighet fra upålitelige forsyningskjeder.

Krisen flytter fokus fra individ til samfunn, og gjør bytte- og leieøkonomi mer naturlig. Land vil konkurrere om å vinne markedsandeler i den nye økonomien etter krisen, ikke i den gamle fra før krisen.

5. Vi har fått naturen og den rene luften tilbake, og vi vil beholde dem

En positiv sideeffekt av koronakrisen er at dyreliv kommer tilbake.

Pingviner spankulerer ned tomme gater i Cape Town, kenguruer i Australia og rådyr i Japan. På strender i Thailand som før var fulle av turister, legger nå utrydningstruede skilpadder egg. Naturvernere snakker om at dyrelivet har «party» i de fantastiske amerikanske nasjonalparkene.

I Indias forurensede byer gispet folk før krisen etter luft. Nå viser det nydelige synet av blå himmel og ren luft folk hva vi gjør mot oss selv når det ikke er virus.

Forurensingen vil komme tilbake når økonomien starter opp igjen. Men folk vil ikke glemme hvor vakker blå himmel er og hvor deilig det er å puste ren luft. Presset for samfunnsendring vil øke. Bonanzaen for dyrelivet og den reduserte luftforurensingen illustrerer bedre enn tusen tunge dokumenter hva vi kan oppnå gjennom en ny, global pakt med naturen på den store naturkonferansen i Kunming i Kina neste år.

6. Koronakrisen viser at lederskap nytter og at folk følger

Krisen har vist oss at vi som enkeltmennesker, klarer oss best i sterke samfunn. I Europa er det massiv oppslutning om tiltak vi avviste da vi så dem for første gang i Asia for tre måneder siden.

Ledere som handler resolutt, får folk med seg og vinner popularitet. Regjeringspartiet i Sør-Korea feide opposisjonen av banen i et valg som kunne holdes midt under krisen, nettopp fordi landet var så godt forberedt. Også i Europa vinner ledere, inkludert Erna Solberg, oppslutning straks de viser handlekraft.

Begynner ledere å handle med det alvoret en krise fordrer, har denne våren vist at folk vil følge og støtte. Etter koronakrisen faller unnskyldningen om at det er farlig å gå foran, flatt.

Selvsagt er det skjær i sjøen. Krisen kan gi nye konflikter i land og mellom land. En bedre verden kommer ikke automatisk. Men mulighetene for å skape den er mange. Vi kan med FN-språk si: «Build back better.» Koronakrisen er en for stor krise til å bli misbrukt.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.