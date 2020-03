Folkehelseinstituttet (FHI) sender daglig ut oppdatert informasjon om smittede, syke og døde. Det som mangler foreløpig, er antall friskmeldte.

Vi har god grunn til å tro at de fleste som har gjennomgått infeksjon, er beskyttet mot ny smitte, og at de ikke smitter andre. Derfor er det de friskmeldte som best kan holde samfunnet gående i tiden fremover, og snart må vi vite hvem de er.

Terje Heiestad

De som friskmeldes i dag, har først fått påvist virus og deretter vært uten symptomer i minst en uke. Om to uker teller de ca. 2500 individer. Det virkelige antallet er sannsynligvis langt høyere.

Når vi innfører strenge tiltak for alle, er det fordi vi regner med at mange bærer covid-19 uten å vite det selv. Trolig har et stort antall få eller ingen symptomer. Om to uker er disse også immune, men vi vet ikke hvor mange eller hvem de er.

Mørketallene vil øke

FHI venter at vi får en topp i epidemien en gang mellom april og oktober. I denne perioden vil man sannsynligvis konsentrere innsatsen om dem som trenger sykehusinnleggelse. Det blir neppe ressurser til å teste store deler av befolkningen for virus.

Konsekvensen blir at mørketallene øker, og en lang rekke spørsmål vil melde seg. Vil en som ikke er friskmeldt, tore å besøke foreldre og besteforeldre som er mest utsatt? Skal helsepersonell testes daglig? Har vi mulighet og råd til å opprettholde smitteverntiltak som gjelder for hele befolkningen?

Måling av antistoffer er billigere

Heldigvis finnes det en bedre måte å friskmelde folk på. De aller fleste som blir friske av koronavirus, vil ha antistoffer mot viruset i blodet i lang tid etterpå. Måling av antistoffer mot virus er mye enklere og billigere enn å påvise selve viruset.

I en krisesituasjon bør det være mulig å ruste opp et laboratorium til å utføre 10.000 målinger av virusantistoffer pr. dag. Da vil vi raskt kunne identifisere dem som har utviklet immunitet.

Lokal produksjon av antistofftester

Diagnostiske tester som brukes til å påvise antistoffer mot andre typer virus, har vært igjennom langvarig utprøvning og godkjenning. Selv om internasjonal industri arbeider på spreng, er det ikke sikkert at godkjente produkter for covid-19-antistoffer når oss i tide. Derfor bør vi vurdere å produsere tester lokalt.

Et internasjonalt forskerteam ledet av Florian Krammer ved Mount Sinai-universitetet i New York har allerede gjort det, og i en forskningsartikkel beskriver de svært lovende resultater.

Det blir snart et stort behov for friskmeldte

Nå eksploderer smitten i New York, så vi vil snart få sikre svar på hvor presis testen er. Tidsskriftet Science har omtalt arbeidet som et svært viktig bidrag i kampen mot covid-19.

Forskerne fra Mount Sinai gir bort gensekvensen som brukes til å produsere testen. Faktisk er den allerede på vei til Norge. Uansett om man velger denne eller andre løsninger, bør helsemyndigheter og sykehus snu seg raskt og utrede muligheter for å måle immunitet i større deler befolkningen. Det blir snart et stort behov for friskmeldte.