I skrivende stund er 176 mennesker smittet av det nye koronaviruset i Norge. Nesten ingen er sykehusinnlagt. Her er nøkkelord smitteoppsporing, karantene og god håndhygiene. Norge driver muligens verdens beste smitteoppsporing. Et høyt tall er ikke merkelig, men heller et tegn på et helsevesen som gjør jobben sin.

Hemmeligstemplet

Hva med Iran? Offentlige tall fra Iran 8. mars angir ca. 6500 smittede og et dødstall på 194. BBCs kilder internt i landets helsevesen opererte med dødstall over 210 allerede mer enn en uke før dette. Da lå det offisielle tallet på 54 døde.

Det er grunn til å tro at det foregår en betydelig underrapportering fra et regime som ikke liker transparens. Opposisjonelle kilder (NCRI) hevder at omtrent 2300 er døde av viruset 8. mars. Om dette stemmer, er Iran det landet i verden som er mest rammet av koronaviruset med unntak av Kina.

Hvorfor? Det er et spørsmål som har mange svar. Reza Jafarzadeh, medlem av regimets nasjonalforsamling, sier at sykehusene ikke har munnbind eller desinfeksjonsmiddel.

Lederen av Sykepleiernes Hus sier til den statlige avisen Resalat at statistikk over spredning av koronavirus er hemmeligstemplet, og at selv sykehusledelsen ikke er klar over tallene. Regimets leder Ali Khamenei sier offentlig at bønn hjelper mot viruset.

Følg siste nytt om koronaviruset i vår direkteblogg

Sprer seg til naboene

En viktig motivasjon til å skjule tallene kan ha vært ikke å redusere valgdeltagelsen til parlamentsvalget i slutten av februar, noe også svenske Dagens Nyheters lederredaksjon antydet 3. mars. Hvis du blander en cocktail med dårlig strukturert helsevesen, religiøst diktatur, en fattig befolkning som sliter med svakt immunforsvar, og pandemisk virus, er ikke statistikken i Iran overraskende.

Dette er ikke bare dårlige nyheter for Irans befolkning. New York Times skrev 28. februar at kilden til korona i naboland, men også Canada og New Zealand, er Iran. Siste nytt fra Folkehelseinstituttet er at fire personer i Norge er smittet med Iran som kilde.

Regimet er omringet av kriser og strever for å overleve. Det iranske folket, og i dette tilfellet verdens befolkning, betaler prisen. Det internasjonale samfunnet kan og bør bidra til en demokratisk forandring ved å støtte det iranske folket og den demokratiske motstandsbevegelsen. Det er kun i et diktatur at man kommer unna med å skyve unna all evidensbasert medisin og servere bønn som løsningen. Løsningen er godt smittevern. Ikke hemmeligheter og løgn. Ikke Khamenei.