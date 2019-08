Som man dessverre kunne forvente, ble min artikkel der jeg påpekte at journalisten Ingrid Brekke ikke presenterte innholdet i Viktor Orbáns tale før hun angrep det, møtt med kritikk om at Ungarn har store demokratiske mangler.

Men det var altså ikke Ungarns politiske system jeg skrev om – derimot innholdet av linjetalen i Tusnadfürdö i juli, hvor Orbán presenterer hva han mener med begrepet «illiberal».

Jeg påpekte at Brekke ikke presenterte innholdet av talen, men gikk rett på kritikk av Orbán personlig og på det politiske systemet, og at dette ikke er fair play. Er det ikke viktig for å sette seg inn i tankegodset som gjør at Orbán - og også polske politikere - gjenvelges med store flertall?

Orbáns «illiberalitet»

Her er utlegningen av «illiberal» viktig. Å være «illiberal» er å definere sentrale elementer av nasjonsbyggingen konkret: Familien er biologisk basert og nasjonens kultur er basert på de jødisk-kristne verdier og kulturarv, sier Orbán i talen. (Å kalle dette «illiberalt» er en merkelig språkbruk, jeg ville kalt dette verdikonservatisme.)

Talen inneholder en kritikk av overnasjonalitet i EU, postmodernismen hvor familiebegrepet flyter og ideen om at migrasjon kan erstatte fødsler hjemme.

Dette tankegodset står i direkte kontrast til mye av det som er dominerende i Vest-Europa og understreker hvorfor verdikonfliktene mellom øst og vest i Europa er så sterke.

Politiske preferanser

Dette var altså mitt anliggende. Reaksjonen fra min kollega Anders Ravik Jupskås (Aftenposten 16. august) er at Ungarn har store demokratiske mangler. Men det var altså ikke det jeg skrev om. Det burde være enkelt for en akademiker å skille snørr og barter.

Ungarn har fått detaljert kritikk i Europaparlamentets rapport fra 2017. Det er mange ting som er kritikkverdige, og denne rapporten går i stor detalj. Populismen, nå sist med anti-Juncker-plakatene, er på et demagogisk bunn-nivå.

Underminerer gyldig demokratikritikk

Men det er ikke forbudt å være smakløs eller populistisk - det er bare primitivt. Og noe av demokratikritikken er rett og slett kritikk av det man ikke liker ved ungarsk politikk, for eksempel «konservative familieformer» og «tradisjonelle kvinneroller» (punkt 45).

Det man misliker politisk, blir altså fremstilt som et demokratisk problem. Slikt underminerer den gyldige demokratikritikken.

Om ungarske velgere ikke vil ha overnasjonalitet i EU, ikke ha migrasjon inn, ikke ha en sekulær samfunnsmodell og faktisk vil ha incentiver til flere barnefødsler, er dette politiske preferanser.

Vi kan godt diskutere detaljene i demokratikritikken av Ungarn, men det var altså ikke min intensjon med innlegget.

