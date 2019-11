Først av alt: Takk for det formidable arbeidet dere i ungdomsavsnittet gjør!

Det står virkelig respekt av å tilbringe kveld etter kveld i gamle, gulvkalde Passater #dieseldrog i vår tross alt nokså stille bydel. (Krysser fingrene for at dere i alle fall har installert DAB og slipper å ha P4 på øret natten igjennom #hjertesmilefjes.)

Takk også for at dere fredag for noen uker siden sørget for å få Iver Ralph #lilleprins vel i funkishus.

Lene Hval

Noen hadde visst puttet kokain i proteinshaken hans, noe jeg regner med at dere tar tak i. Sånn kan vi ikke ha det. Før vi vet ordet av det, får han i seg gluten.

Siden jeg, som kjent, var på Hafjell (gongbad-spa og vulvarens) den helgen det er snakk om, fikk jeg dessverre ikke helt med meg hva som skjedde.

Lene Hval

Jeg er også usikker på om Joy #au pair, som holdt funkisfortet hjemme, forsto situasjonen rett. Hennes erfaring hva gjelder rus strekker seg kun til virkelighetsfjerne NRK-serier og en og annen magic mushroom for å piffe opp dovne Tom Kha-supper, that’s it. (Hadde det vært en idé med en filippinskkyndig konstabel på vakt, spesielt i helgene?)

For å ha det helt klart: Handler dette kun om vanlige «guttestreker» #oslovestkind (en stripe her og en stripe der-ish), eller har den nye gutten i klassen, han med det litt østfoldklingende navnet, noe med saken å gjøre?

Vi Vinderen-mummies har jo en felles policy om at «bobler og Chablis fra femten er greit, alt annet er teit». Også kokain. Det får vente til de blir 18. Der firer vi ikke en tomme!

Innen den tid sørger vi selvfølgelig for alt fra kvalitetsjakker (med avtagbar coyotepels, dobbelt dunfyll og vann- og spyavstøtende overflater) #downtownovernightcomfort til det nyeste innen mobiltelefoni.

Lene Hval

Å sende ungdom ut i gatene uten, er ren galskap.

Ellers hadde jeg satt pris på om dere i partallshelger kunne ringe Torvald (Iver Ralphs far), da det er hans uker. Det å få telefon midt i en gongbad-meditasjon gir dårlige vibrasjoner og legger en solid demper på helgefølelsen.

Men ønske om en rolig weekend.

Klem, Nora

