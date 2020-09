Muslimske motdemonstranter følger ikke Koranen

Shahid Kahloon Hovedimam, Furuset moské

2. sep. 2020 10:54 Sist oppdatert nå nettopp

Mortensrud torg i juni: Politiet beskytter Sian-leder Lars Thorsen mot egg, tomater og flasker som ble kastet av motdemonstranter. Stein J. Bjørge

Koranen sier ikke noen steder at man skal straffe den man mener begår blasfemi.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Som hovedimam for Nordens største moské ser jeg meg nødt til å adressere kaoset som utspiller seg hver gang en islam- og muslimfiendtlig organisasjon forsøker å provosere muslimer.

Det er blitt sagt mye klokt om hvorfor man ikke bør møte opp på demonstrasjonene til Sian (Stopp islamiseringen av Norge). Men det jeg savner i denne debatten, er flere muslimske ledere som legger frem Koranens lære om hva en bør gjøre når folk forsøker å krenke ens tro.

Skal ikke straffe

Koranen sier ikke noen steder at man skal straffe den man mener begår blasfemi. Ei heller er den taus angående hva en muslim bør gjøre i en slik situasjon. Faktisk er det slik at Koranen forutså for 1400 år siden at muslimene også i fremtiden ville bli utsatt for forsøk på krenkelser på grunn av sin tro.

Shahid Kahloon Privat

Men istedenfor å reagere med vold, skal de heller vise tålmodighet og gudfryktighet:

«Dere skal visselig bli prøvet på deres eiendom og deres liv, og dere skal visselig høre meget ondt fra dem som Boken ble gitt til før dere, og fra avgudsdyrkerne, men om dere er utholdende og rettferdige, så er dette sannelig (uttrykk) for en sterk besluttsomhet!» (3:187)

Adlyd myndighetene

Videre sier Koranen at man skal adlyde myndighetene:

« ... adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem som har myndighet blant dere …»(4:60)

Selv om blasfemi hadde vært straffbart i Norge, hadde det fortsatt ikke vært tillatt «å ta loven i egne hender», slik angriperne på Sian-demonstrasjonen har forsøkt å gjøre.

Så sier Koranen at man egentlig ikke skal oppholde seg på slike steder hvor Allah og Koranen hånes:

« ... når dere hører Allahs tegn bli fornektet og bespottet, så skal dere ikke sitte sammen med spotterne før de hengir seg til en annen tale enn denne. Dere ville ellers være deres like ...» (4:141. Lignende ord finnes også i 6:69.)

Politiet brukte pepperspray mot motdemonstrantene på Sian-markering i Oslo lørdag:

Profeten nektet å straffe dem som håner

Koranverset snakker altså ikke om en evig boikott av spotterne, men kun så lenge de spotter. Dette er læren til boken Sian ønsker å skjende. Hadde alle muslimer fulgt denne læren, så hadde Sian ikke hatt så mye å demonstrere imot.

Profeten Muhammads liv var i henhold til denne læren. Min kollega oppsummerte sitt innlegg slik etter Sians koranbrenning og muslimenes voldelige reaksjon i Kristiansand i november i fjor:

«Profeten صل الله عليه وسلم ble hånet mye verre av sitt eget folk mens han levde enn det noen tøffinger gjør i dag i beskyttelse av politiet. Om noen søkte tillatelse fra han om å straffe slike, nektet han dem bestandig. Dette var i tråd med Koranens lære. Muslimer som ikke følger denne læren, men heller prøver å oppføre seg som mer muslimer enn Profeten, fungerer bare som nyttige idioter for islamfiendtlige grupperinger.»

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Flere meninger om Sian-demonstrasjonene: