Et nytt konserthus i Oslo må bygges på andre visjoner og ambisjoner enn dagens konserthus i Vika. Et nytt hus kan absolutt forsvares, for det er adskillig flere enn Oslo-Filharmonien som har behov for god akustikk og egnede arenaer.

Et hus som bygger sin filosofi på den akustiske musikkens forhold til det naturgitte, noe som burde være et ideal i dagens klima- og miljødebatt.

Oslos ensembler er kortreiste, bortimot strømløse i sin drift, og uten behov for semitrailere med utstyr før en eneste tone kan spilles. I tillegg kommer brorparten av publikum med offentlig transport – både fra Groruddalen og Tåsen.

Ensembler som vansmekter

Oslo har et fantastisk orkester i Oslo-Filharmonien, og samtidig en underskog av ensembler i verdensklasse som vansmekter på jakt etter gode prøve- og konsertlokaler.

Skulle man sammenligne situasjonen med fotball, er det som om Oslo skulle ha en eneste gressbane, den fikk bare Vålerenga bruke, og resten av fotballen måtte trene og spille på grusbaner og løkker. Forskjellen er at mens byen kun har ett lag i eliteserien, har musikken flere i Champions League.

Dagens Oslo Konserthus er et hus som ikke egner seg for de fleste av oss som driver med akustisk musikk. Akustikken er én ting, men også at størrelsen på den store er for stor og den lille for liten.

Det største problemet oppleves imidlertid gjennom konserthusets manglende vilje til å være et hus for den akustiske musikken, noe som beskrives gjennom Oslo-Filharmoniens svært brokete historie i huset.

Driften burde for lenge siden blitt overtatt av orkesteret, og kommunen som eier kunne gitt incentiver som bygget opp et konserthus, slik vi ser det fungerer i f.eks. Göteborg. Slik ble det ikke, og nå er det for sent.

Delingsfilosofi

Debatten om et nytt konserthus har til nå i for stor grad dreid seg om Oslo-Filharmoniens behov. De er viktige og riktige, men en investering som dette må ha større ambisjoner på byens, musikkens og miljøets vegne.

Oslo trenger et nytt konserthus der delingsfilosofien råder både i hoder og hjerter, og der ensembler som Det Norske Kammerorkester, Det Norske Solistkor, Oslo Sinfonietta, Norsk barokkorkester, KORK og flere andre også kan få et hjem, og med det forløse det enorme potensialet som ligger i å bli Nordens viktigste konsertby.