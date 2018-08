Les også Attiq Sohails svar på Henza Anwars kritikk.

Skribenten Attiq Sohail har fått altfor mye ufortjent taletid i offentligheten. Han er hverken feminist eller hyller sterke kvinner som Azra Gilani, slik han selv påstår. Innlegget Sohail skriver i Aftenposten 8. mai er fullt av hersketeknikker, dobbeltmoral og sjåvinisme:

Sohail i Aftenposten 8. mai 2018: «Norskpakistanere fryser aldri ut noen fra miljøet fordi de har for mange norske verdier og tradisjoner».

Men dette er dessverre kun en fasade.

Messenger-melding til meg 7. september 2016: «Du er en skam for din familie!»

En moderne skambelegger

Han prøver å fryse ut folk ved å utøve sosial kontroll, erfart for egen del senest høsten 2017. Attiq Sohail er et kroneksempel på en moderne skambelegger.

Han er en høyt utdannet lege i kontakt med pasienter, en med privilegert bakgrunn. En med påvirkningskraft – hans artikler publiseres i det offentlige rom.

Privat belærer han ikke så flinke piker, som meg, som trenger en mannlig hånd for å føre seg ut av mørket, tilbake til en ærefull tilværelse.

Messenger-melding til meg 18. februar 2016: «Du har en veldig norsk måte å tenke på. Religion er privatsak osv. Du er jo norskpakistaner»

Messenger-melding til meg 15. mars 2016: «Du er hjernevasket av det norske samfunnet og blitt totalt assimilert.»

Privat

Fra en åpen Facebook-debatt 7. september 2016: «Unnskyld? Hvem er du? Og hvorfor i huleste er du så til de grader frekk. Det er under min verdighet å diskutere med en så løsmunnet og uoppdragen jente som deg. (…) Kjære lille medisinstudent. Slutt å lære meg oppførsel. Prøv å skrive like mange artikler som meg i avisen og spesialiser deg i indremedisin før du langer ut mot meg.»

Fra Messenger

Messenger-melding til meg 8. september 2016: «Men langer du ut mot meg i en offentlig debatt igjen skal jg komme hjem til deg å snakke med dine foreldre.»

Sosial kontroll i praksis

Dobbeltmoral er svært utbredt, ikke bare i det norskpakistanske miljøet. Sohail har slengt sine meninger aggressivt når jeg har uttalt meg om feminisme (like rettigheter for kvinner og menn), islam, LGBTQI+ (homorettigheter for eksempel) og ukultur. Skamkultur praktiseres dessverre av mange selv om den offentlige fasaden er annerledes. Dette er sosial kontroll i praksis.

En enkeltperson bør ikke få tale for hverken meg eller norskpakistanerne som gruppe uten å få svar tilbake. Selv om intensjonen kanskje var å redde norskpakistanernes ære fordi den skamløse kvinnen Azra Gilani i sin kronikk og bok er kommet med viktig kritikk. Boken hennes er svært viktig og aktuell, senest nevnt i debatt under Arendalsuka om #metoo, den arabiske våren og kvinnebevegelsen på 70-tallet - oppgjør mot synlige og usynlige maktstrukturer. Minoritetskvinner finnes, og vi kjemper vår egen kamp der det er mulig. Allierte er topp.

Norske på papiret, ikke i hjertet

Sohail mener norskpakistanere er feilfri og vellykket. Derfor har vi ikke behov for belæring eller kritikk. Jeg er enig at gruppen er ganske vellykket, men samtidig finnes det også ting som må tas tak i.

Jeg har vært i tvil om Sohail i sitt Aftenposten-innlegg var sarkastisk. Han skriver at det finnes folk som er bedre integrert enn Azra Gilani, fordi de har bedre norsk ordforråd og deltar mer i «norske aktiviteter, som turgåing, sykling og vintersport.»

Jan Tomas Espedal

Jeg selv har ikke så mange «norske aktiviteter» på dagsordenen, og er kanskje mer norsk på papiret enn hjertet? Det kler Frp-leder Siv Jensen bedre å bruke slik retorikk.

Sohail nevner vellykkede norskpakistanere, som leger. Fun fact: Visste du at ALI-yrkene (advokat, lege, ingeniør) fortsatt rangerer høyest hos mange norskpakistanere? For hva er vellykket? Lytt til Attiq Sohail. Heldig er jeg som nå er blitt l-en i ALI. Kanskje har jeg da mer rett til å uttale meg om dette enn andre som er mindre norske i hjertet, mer på papiret?

Minoritetene må med

Skal vi ignorere utfordringene innad i gruppen, hakke på dem som ikke har fulgt resten fordi de ikke møter enkeltes ALI-standarder?

Norskpakistaneren som kom til Norge for noen få år siden skal tas med i regnestykket. Kan vi ta til oss kritikk som gruppe og løfte opp de som trenger en ekstra hånd?

Azra Gilani tar opp noe som er nødvendig for å bekjempe sosial kontroll. Den lille minoriteten må med. Jeg har møtt en del av dem: Han som trakasseres av ukjente norskpakistanere fordi han elsker en mann. Hun som mobbes fordi «ingen mann vil ha en stygg og uforskammet jente som deg uansett så like greit at du er lesbe». Og de som kalles vestlige agenter fordi de snakker ut om frihet, likeverd og likestilling.

Ikke våg å ta fra dem stemmen!

Vi skal prate om sosial kontroll, som i grove tilfeller inkluderer å drapstrue sine barn. De finnes, Sohail. Ikke våg å ta fra dem denne stemmen som roper ut. Det at noen samfunnsdebattanter i sin begrensede virkelighetsoppfatning ikke er kjent med det, betyr ikke at disse utingene ikke skjer.

Vi skal prate om sosial kontroll, som i grove tilfeller inkluderer å drapstrue sine barn. De finnes, Sohail.

Jeg har møtt en som er blitt utsatt for slike grove overtramp. Tvangsgiftet, deretter voldtatt av den utvalgte, drapstruet dersom hun kontakter noen. Dette er ikke 20 år tilbake i tid. Og jeg har møtt henne som fikk trusler fra sine brødre og far fordi hun selv ville velge ektefelle. Hun bor på krisesenter. Inntil videre.

Ikke våg å kneble stemmer som taler i deres favør.

Ring gjerne foreldrene mine for å sladre.

Les svaret fra Attiq Sohail: