Ennå er deler av pressen mer opptatt av en grisete tekstmelding enn det voldsomme og mangesidige dramaet som åpner seg rundt Frode Berg-saken, men det kommer til å endre seg.

Dette spionasjemysteriet har nemlig i seg så mange og så store problemstillinger at det skaper ringvirkninger og skadepotensial for langt flere enn Frode Berg.

Det norsk-russiske Barentssamarbeidet, som Berg var en aktiv del av, er én ting.

Troverdigheten til norsk presse er en annen.

Har visst om koblingen lenge

For etter at NRKs korrespondent i Moskva, Morten Jentoft, har vedgått både i egne kanaler og i et intervju med Medier 24 at redaksjonen lenge har visst om koblingen mellom Berg og den norske etterretningen, kommer det første store spørsmålet opp:

Hvorfor sa ikke NRK dette til det norske folk før Dagbladet kom med avsløringen?

Også frilansjournalist Trine Hamran forteller at hun har visst om Bergs relasjon til etterretningen lenge før han be arrestert. Hamran er venn og samarbeidspartner med Berg, og det er lett å forstå hvorfor hun ikke har engasjert seg for å korrigere mediefortellingen om en totalt uskyldig mann som bare var på julegavehandel i Moskva da han brått og uventet ble arrestert.

Ordfører Rune Rafaelsen i Kirkenes sa på Dagsnytt 18 mandag kveld at han også har visst at saken var mer komplisert og at han ikke ble overrasket da Bergs forsvarere valgte å si det høyt: Berg var ikke på ferie, han var på oppdrag.

Rapporterer pressen uavhengig og fritt?

Men når ordførere vet, når frilansere vet, når faste korrespondenter vet, så er det nærliggende å anta at mange undersøkende, engasjerte og dyktige pressefolk med stort og omfattende kildenettverk, de visste de også.

Allikevel har det vært svært få tilløp til nyanser, kritiske spørsmål, synlig graving, presentasjon av mulige årsaker, eller det vi ellers er så vant med: Kommentatorer som uredd og på varierende kunnskapsgrunnlag mener, analyserer eller redegjør for ulike scenarioer.

Det er ikke vanskelig å gjette på hvorfor stillheten har fått råde. Det handler om rikets sikkerhet. Det handler om en mann som sitter fanget i et beryktet, russisk fengsel. Det handler om strengt hemmelige forsvarsanliggender, og det handler om risikoen for å gjøre stor skade.

Men selv om forklaringene er aldri så plausible, sitter vi igjen med dette: Kan publikum stole på at norsk presse rapporterer uavhengig og fritt om forhold relatert til norske sikkerhetsspørsmål fremover?

