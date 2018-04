Ulsrud har fått mye oppmerksomhet i mediene i forbindelse med en §9A-5-undersøkelse. Slike saker er krevende for et skolesamfunn, og jeg som rektor vil gjerne gi noen betraktninger om denne situasjonen. Mye av debatten er basert på manglende faktagrunnlag eller sviktende forståelse for de forpliktelsene vi ansatte i skolen har. Jeg er så heldig å være rektor på en skole med svært dyktige ansatte og flotte elever. Samtidig har vi utfordringer, og de har jeg også selv satt ord på i offentligheten, blant annet om rus og vold på skolene i fjor.

Øhman Rolf

Vi har nå hatt en debatt om en gruppe elever som opplevde å bli stigmatisert av en beskrivelse av en skoletime i Dagsnytt 18 5. mars. De ble faktisk identifisert, både av klassekamerater og andre medelever på skolen. Elevene sa ifra om dette til skolens ledelse allerede to dager senere. Mye av debatten om anonymisering baserer seg derfor på feil faktagrunnlag. Jeg er dog glad for at de som kjenner elevene, viser forståelse for deres integritet og virkelighetsforståelse.

En rektor må følge loven

Som rektor må jeg varsle skoleeier og undersøke saken når elever opplever seg krenket av en ansatt på skolen. Jeg må følge loven, selv om noen er kritiske til den. Jeg ser at det har vært 61 slike saker i Oslo siden august 2017. Varsling skjer uten at den ansatte navngis. Skoleeier skal sikre at skolen følger opp 9A-5-reglene og forpliktelsene i den forbindelse.

Erfaringsmessig gjør en åpen tilnærming til slike undersøkelser at man raskt får gjenopprettet tillit og respekt. Som rektor balanserer man to viktige hensyn: Elevene skal ivaretas, og det skal ikke oppleves som en trussel mot den ansatte at saken undersøkes.

Tilrettevisning er en veiledning

Det er også debatt rundt hva muntlige tilrettevisninger er. Oslo kommunes personalhåndbok er tydelig på at en tilrettevisning vil «ha som siktemål å klargjøre nærmere innholdet og omfanget av arbeidstagernes tjenesteplikter». Det er en avklaring av en leders forventninger til en ansatt og er å forstå som en veiledning. Én setning revet ut av sin kontekst gir ikke et godt bilde av en slik veiledning.

Vi har lært mye av saken

Det viktige for meg nå er å se fremover. Jeg leder en skole der vi hver dag skal gi god undervisning. Ulsrud har lenge hatt et godt og utviklende arbeidsmiljø. Det skal vi beholde. Denne saken har vi lært mye av. § 9A-5 er ny og upløyd mark. At alle krenkelser skal varsles, kan virke truende for de ansatte. Slik skal det ikke være.

Jeg vil sammen med personalet mitt klargjøre rutinene, slik at alle ansatte vet hva det innebærer når det oppstår et varsel. Det skaper forutsigbarhet og trygghet for alle involverte.

Jeg oppfordrer alle profesjonsutøvere til å delta i det offentlige ordskiftet

Jeg har også lært at noen kan oppleve utfordringer med ytringsklimaet. Slik vil vi ikke ha det. Det er positivt når mine medarbeidere debatterer og ytrer seg. Flere ansatte har tidligere fått min aktive støtte når de har deltatt i debatten. Vi skal sammen finne ut hva som skal til for at alle kan føle seg trygge på det. Det er et arbeid jeg gleder meg til.

Jeg oppfordrer alle profesjonsutøvere til å delta i det offentlige ordskiftet med all den yrkesteften og erfaringstyngden de besitter. Det er til beste for våre elever.

