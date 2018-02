Shutterstock/NTB/Scanpix

Hva skal det bli av Telenor? spør Alf Ole Ask i Aftenposten 20. februar. Vi er stolte av at mange nordmenn bryr seg om og har et forhold til selskapet. Omstillingene vi gjør nå forbereder oss for fremtiden. Telenor er ikke det eneste internasjonale selskapet i Norge. Men som mobiloperatør og daglig forbrukermerkevare for millioner av mennesker har vi et tettere bånd til kundene våre – og til samfunnene vi er en del av.

Vi kobler deg til det som betyr mest: venner og familie, jobb og fritid, kunnskap og utdannelse, helse- og banktjenester, tradisjonelle og sosiale medier, musikk og underholdning. Det skal vi fortsette med.

Kraftig ekspansjon

De siste 25 årene har Telenor ekspandert kraftig. Ekspansjonen har aldri handlet om å plante det norske flagget i flest mulig land, men å skape verdi for kundene og eierne våre. I 2017 har vi gjort effektive grep for å fornye virksomheten vår.

For å sikre fortsatt vekst må vi digitalisere kjernevirksomheten samtidig som vi leverer suverene kundeopplevelser. Det krever prioritering, ny kompetanse og nye arbeidsmåter.

Fra å operere med kjent teknologi og et kjent konkurransebilde, møter vi – i likhet med andre små og store norske bedrifter – en global konkurransesituasjon som er mer uforutsigbar enn før.

Vi har derfor satt en retning fremover som formes av troen på at:

Alt og alle vil være tilkoblet. Hele tiden. Digitale vinnere er relevante, personlige og til å stole på. Effektiv drift er den eneste måten å være konkurransedyktig. Vi kan ta ledende digitale posisjoner i enkelte land og regioner.

Vi investerer årlig 12 milliarder kroner i nettverkene våre. Det norske nettet er verdens raskeste, og denne uken lanserte vi 4G i Bangladesh. Bedre dekning og høyere hastigheter setter fart på digitaliseringen av samfunn. I dag er stadig mer av kundekontakten digital. SIM-kortet vil integreres i smarttelefonens programvare. Vårt svar på slike utfordringer er personalisering. Vi skal forvalte kundedata på en trygg måte, samtidig som vi gir de beste opplevelsene.

Kunstig intelligens

Ved å bruke automatisering og kunstig intelligens effektiviserer og forenkler vi driften. Det frigjør ressurser til å videreutvikle andre deler av virksomheten. For børsnoterte selskap er også kompensasjon til eierne en forutsetning for å bygge og satse langsiktig.

I tillegg til mobilvirksomheten er Telenor tungt involvert i nettbaserte markedsplasser i Asia, har 20 millioner bankkunder i Pakistan, Myanmar og Malaysia og formidler helsetjenester og -forsikring til 5 millioner mennesker i Bangladesh.

Vi er blant de største operatørene på tingenes internett. For å lykkes på disse områdene må vi bygge velfungerende økosystemer rundt tjenestene våre.

Kart kan være en god indikator for internasjonal tilstedeværelse. Men når kundene og virksomheten blir digital er det verdiskapingen som avgjør. Vår omstilling er ikke over, men vi har god fart i 2018. For oss i Telenor er det dét som betyr mest.