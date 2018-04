NRK bagatelliserer seksuell trakassering.

Tirsdag hadde NRK Dagsrevyen et innslag om NRK-serien Heimebane, som handler om noe så science fiction-aktig som en kvinnelig elitetrener i norsk mannsfotball.

Innslaget tok utgangspunkt i forrige episode, den en mannlig trenerkollega griper tak i underlivet til den kvinnelige treneren Helena mens de står på sidelinjen. Senere kommer han hjem til henne og blotter seg.

Ikke bare er det trakassering, men også et overgrep. Og et lovbrudd.

NRK bagatelliserer

«Det her e faen mæ ikke greit», sier Helena på Ane Dahl Torps klingende trøndersk. «Dette er en metoo-situasjon», sier Dagsrevyen. Jeg har sjelden sett maken til bagatellisering fra sistnevnte.

Tor Stenersen

Saken kunne handlet om mye. Man kunne brukt den til å si noe om seksuell trakassering i idretten, for eksempel. For i norsk toppfotball, avdeling menn, er diskriminering og trakassering fortsatt et problem. Der har vi ennå ingen kvinnelige trenere. Ennå roper fotballsupporterne taktfaste, kvinnediskriminerende slagord. Ennå har vi ingen åpne homofile fotballspillere.

Og det stopper ikke ved fotballen. I en undersøkelse Norges idrettsforbund (NIF) gjorde i 2000, svarte 28 prosent av kvinnelige eliteutøvere at de har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering i idrettssammenheng, og i et intervju i VG i januar, forteller NIFs rådgiver Håvard B. Øvregård om en dobling av antall varsler fra januar 2017 til januar 2018.

Det metoo handler om

Heldigvis har forbundet også utviklet svært gode retningslinjer for håndtering og forebygging. Det viktigste her er kanskje at NIF ikke setter noen grense ved lovbrudd. De er krystallklare på at har det skjedd noe som noen reagerer på, er det uheldig. Det er fremtidsrettet av dem, for det er jo dette #metoo handler om: Historiene om alt kvinner må tåle fordi det bagatelliseres eller hysjes ned.

NRK

En utdypning om trakassering i idretten hadde vært en bra sak. En viktig sak. En som kunne hatt betydning for reelle kvinner i reelle «situasjoner». I stedet velger altså NRK en vinkling som kan oppsummeres cirka slik: «Vi hadde #metoo i en serie som ble laget før metoo-kampanjen. Og dessuten har vi 700 000 seere.»

Det er jo bare å gratulere. Men det er jo synd at NRK ikke ser sprengkraften i serien for bare selvjokking.

Når NRK konsekvent refererer til hendelsene i forrige episode som en «metoo-situasjon», bidrar de til det samme som kvinner har opplevd i generasjoner: At deres opplevelser ikke tas alvorlig, men i beste fall kan beskrives som litt leie hendelser som vi håper ikke gjentar seg.

Klapp på hodet, ut på banen igjen.

Et nytt moteord

NRK er heller ikke alene om å gjøre denne feilen. I etterkant av #metoo popper de opp overalt, disse som nå har lært seg et nytt ord og kan snakke om grove overgrep mot kvinner i litt hyggeligere ordelag.

At en mannlig kollega stikker hånden i skrittet på ei kvinne på jobb er ingen lei situasjon. Det er en grov krenkelse

At en mannlig kollega stikker hånden i skrittet på ei kvinne på jobb, er ingen lei situasjon. Det er en grov krenkelse, som skjer litt for ofte og som litt for ofte har fått litt for svake reaksjoner. Det spiller en rolle at dette beskrives, både i fiksjon og fakta, og det spiller en rolle hvilke ord vi bruker når vi gjør det. Det blir en del av en retorikk som enten skader eller gagner saken, og det må vi alle være bevisste på.

Det er synd hvis det vi sitter igjen med etter #metoo er en ufarliggjøring av seksuell trakassering og overgrep fordi vi har funnet et ord som kan bli like dagligdags som «høyreekstremisme» er om rasisme.

Fremover håper jeg vår egen rikskringkasting er mer bevisst enn dette, særlig når de har en TV-serie som til de grader klarer å vise hva problemet er. For altfor mange. Fortsatt.

