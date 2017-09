Mange sier i dag at det var lettere for oss. Var det egentlig det?

Som daglig leser av Aftenposten får man på Si ;D med seg dagens skiftende krav, synspunkter, misnøye og holdninger. Jeg lar meg imponere av mange kloke tanker og synspunkter fra dagens unge.

Status med hjemmearbeidende hustru

Jeg ble født før krigen med skolestart på Grünerløkken Folkets Hus. Far var «funksjonær» i et forsikringsselskap og mor hjemmeværende husmor og sjefen hjemme. På denne tiden var det stor forskjell på arbeidere og funksjonærer, både når det gjaldt lønn, arbeidssikkerhet og arbeidstid.

Det å kunne ha sin hustru hjemmearbeidende innebar status for familien.

Etter krigen kom vi tilbake til vår skole i 1946. På småskolen hadde vi lærerinner, i storskolen var det mannlige lærere. Det var 28 elever på skolen. Det var orden, disiplin og læring.

Ettersom jeg var enebarn, falt vår familie utenom barnetrygden da den i 1946 ble innført. På realskolen var det behovsprøving på lærebøker. På grunn av fars lønnsnivå fikk jeg ikke gratis skolebøker, men måtte delvis bekoste disse av fars lønn.

1 krone i timen

For å komme inn på et treårig studium på Oslo tekniske skole, maskin/drift, var kravet tre års verkstedpraksis. Det ble like godt fire år i lære med startlønn det første året på under 1 krone pr. time. Etter fire år fikk jeg fagbrev. Jeg tok halvårig oppgradering i realfagene før jeg gikk i gang med det treårige studiet.

Vi fikk avslag på søknad om lån i lånekassen, igjen fordi min fars lønn var over en definert grense.

I ferier tok jeg arbeid på anlegg og i ledige dager blant annet på brygga. Den gang var det behov for mye folk til lossing og lastearbeid fra og til skipene. Det var et tungt og krevende arbeid i et fremmed miljø man lærte mye av. Som bryggesjauerne sa: «Vi må ta vare på studentera!»

Etter ingeniørutdanningen ble jeg ansatt og gikk gradene i et kjent firma innen industrigasser, sveise- og verkstedutstyr og maskiner. Her hadde jeg gjennom mange år min virksomhet.

Var alt enklere før?

Mange sier i dag at det var lettere for oss. Var det egentlig det?

Min generasjon måtte kjempe for det meste med egen innsats og familiens støtte. Bredden i utdanningstilbudene var ikke som i dag, og det var karakterkamp.

Videreutdanning gjorde man på fritiden. Dette ble delvis betalt av egen lomme eller av bedriften.

Når man som pensjonist i dag ser seg tilbake, har man hatt et godt og interessant arbeidsliv i interaksjon med dyktig ledelse og gode kolleger.

Man er frisk og rask og aktiv som frivillig kulturarbeider. Den økonomiske premien er en god pensjon.

Pensjonistenes fordeler

Men etter skattereformen er pensjonistenes pensjon sterkt beskåret, både fordi man er gift og fordi pensjonen ikke reguleres på samme måte som for øvrige lønnsmottagere.

Enkelte politikere har spurt om honnørbilletter og om ikke pensjonistenes fordeler bør endres. Det er et gammelt ordtak som sier: «Utakk er verdens lønn».

Hvor små kan enkelte politikere gjøre seg selv? Har de moral?

