Nynorsk og omstilling

Geir Olav Kinn Leder, Fagutvalget for norsk, Norsk Lektorlag

Slik ser gratisprogrammet Apertium ut. Hvis en elev vil jukse i nynorsk, skal det mye til å hindre det, mener debattanten. Foto: Skjermdump Apertium

Lærerne må slippe å sette karakter på tekst produsert av et dataprogram.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, kommenterer i Aftenposten 4. mai bruk av oversettelsesprogrammet Apertium i skolen.

Hun roser mulighetene oversettelsesprogrammet gir. Vi er ikke uenige i dette.

Det som har vært vårt poeng gjennom hele denne debatten om temaet, er at lærerne må slippe å sette karakter på tekst produsert av et dataprogram. Både Mållaget og nå Språkrådet mener at nynorskens status er helt avhengig av at elevene får egen sidemålskarakter.

Vi mener det vil tjene nynorsken at vi nettopp gjør omstilling, som Wetås etterlyser. Men da ved at vi gir felles karakter i skriftlig norsk på avsluttende trinn, slik vi allerede gjør tidligere i løpet.

Da vil vi lettere kunne finne vurderingsformer som gjør at Apertium ikke får betydning for karakteren.

Apertium gjør allerede at det blir produsert mer nynorsk i aviser og sikkert i det offentlige. Dette kan styrke nynorsken.

Tvungen sidemålskarakter gjør det ikke.

