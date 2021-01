Kort sagt, lørdag 30. januar

Uforsonlig om USAs fremtid

27. januar forklarer Austin Rasmussen i Republicans Abroad Norway hvorfor polariseringen i USA vil fortsette. Det skyldes demokratene, venstresiden, pressen, Black lives matter og dem som krever statlig intervensjon i enkeltmenneskenes liv. Han spør om republikanerne skal fortsette det katastrofale skattetrykket sammen med demokratene.

Han mener at mediene og andre elitistiske grupper, som milliardærer og big tech, står bak det demokratiske partiet. Redningen er at republikanske ledere har ryggrad og forstår at halvparten av amerikanerne ikke tas hensyn til. De er for feige i kampen mot demokratene. Splittelsen må altså bli større – ikke mindre!

Overfallet på Kongressen var en «hovedsakelig fredelig protest» mot dem som vil styre livet til enkeltmennesker som vil danne militser og tro på QAnon i fred.

Republikanere er frustrerte over svak representasjon, den voksende staten, over selve systemet, skriver han. Etter fire år med sin mann i Det hvite hus.

Hvis dette er synet til republikanere utenfor USA, kan vi lettere forstå hvordan republikanere i USA tenker. Det lover ikke godt for forsoningen Biden inviterer til. Og verden håper på.

Jan Arild Gundersen, Asker